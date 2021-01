Burešová práskla, jak bude pokračovat Slunečná: Týna udělá důležitý krok

I když by v reálném životě Janka nechtěla, je to pro ni postava s charakterem. „Mně se na Jankovi líbí, že se nevzdává. On o tu Týnu prostě bojuje. Ona toho má moc k řešení a je taková až moc racionální, tak Jankovi utíká. Ale on to nevzdává a je vytrvalý, to se mi na něm líbí,“ řekla Eva webu eXtra.cz.