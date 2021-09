Eva Burešová těhotenství hrála, Josefíková skrývala: Poslední scénu točila doma

Zdroj: FTV Prima

Diváky již zanedlouho čeká rozuzlení seriálového hitu Slunečná, herci a štáb se ale už s příběhem Týny a Janka rozloučili. Poslední natáčecí dny trávila herečka Eva Burešová s vycpaným těhotenským bříškem, neboť její postava Týny čeká miminko. U Evy Josefíkové však tvůrci řešili naprostý opak. Ta když totiž točila své poslední obrazy, byla již v pokročilém stádiu těhotenství, což tak úplně nešlo zakomponovat do seriálového děje.

V době, kdy se točily poslední díly s Evou Josefíkovou, schovávala herečka pod srdcem i peřinou svoji, dnes už prvorozenou, dceru Lotu. Tvůrci kvůli těhotenství museli vyřešit další osud její postavy Denisy, která čekala dítě a žila s Johnem Linhartem, v podání Maroše Kramára.

Břicho schovali pod peřinu

Herečka točila do poslední chvíle, jak jen jí to její požehnaný stav dovoloval. Poslední natáčecí den, kdy její postava Denisa má porod už dávno za sebou a malou Haničku chová v náručí, sama Josefíková svoje těhotenské břicho v devátém měsíci musela maskovat. Tvůrci nakonec rozhodli a Denisu poslali do zahraniční, bez Haničky a za novou láskou. „Poslední den jsem prakticky celý proležela v posteli, protože už jsem měla tak velké břicho, že nebyla jiná možnost, jak ho schovat,” prozrazuje Eva Josefíková, jak probíhal její poslední natáčecí den. „Přiznám se, že se mi natáčet moc nechtělo, ale nakonec jsem byla za to setkání a rozloučení před mateřskou ráda.”

Poslední scénu točila u sebe doma

Jakmile se odtočila poslední „postelová” scéna, Slunečná se pro Evu Josefíkovou uzavřela. I když jednu scénu ještě zvládnout musela, a to když její Denisa volala Johnovi, že odjíždí do Los Angeles a vrátí se za tři měsíce. „Tu už jsem nahrávala sama doma, schovaná v jediném pokojíčku. Ale stejně jsem si při nahrávání vzbudila dítě, jak jsem zvedala hlas,“ vzpomíná herečka, která je za krátkou procházku ve Slunečné ráda. „Bylo mi tam moc dobře. Seznámila jsem se s novými kolegy a znovu setkala se starými známými. Na place byla o něco větší pohoda, protože na rozdíl od Modrého kódu, nebyl stres s operacemi a lékařskými termíny. Potrénovala jsem si zase krátkodobou paměť a svižné tempo natáčení. A v neposlední řadě jsem velmi vděčná, že jsem mohla v pandemii díky Slunečné a tamním přísným bezpečnostním opatřením pracovat,” uzavírá jednu svoji hereckou kapitolu Eva Josefíková.