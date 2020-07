Konec ve Slunečné? Eva Burešová děsí svým chováním fanoušky!

Eva Burešová ukazuje, že umí být pěkná rebelka. Představitelka Týny v seriálu Slunečná se totiž odhodlala ke zcela nečekanému kroku. Ohrozila tím natáčení seriálu?

Herečka Eva Burešová je hlavní hvězdou seriálu Slunečná. Není žádným tajemstvím, že herci mají ve smlouvě přísně zakázáno měnit si vzhled. Na kameře by to totiž vypadalo přinejmenším hloupě. Eva se toho ale nebojí. Už v minulosti se předvedla v rudých vlasech.

Fanoušky doslova vyděsila. „To teď bude takhle vypadat Týna? Obyčejná holka z vesnice,“ tázali se. Burešová je však včas stihla uklidnit, že se jedná pouze o paruku a žádná změna barvy a střihu se opravdu nekoná.

Zmátla je větou splnila jsem si sen, kterou napsala ke snímku. „Jak teď budeš natáčet Slunečnou? Už si představuji scénář: Týna si nabarvila vlasy na červeno, protože si chtěla splnit sen, který jí taťka zakázal,“ napsala pod fotografii naštvaná divačka.

Eva zase provokuje!

Jsou však tací, kteří na provokaci hned přišli a nenechali se napálit. „Nevěřím. A ani to nevypadá jako čerstvě nabarvené, ale kdo ví. Evičko, to je topová barvička a sekne ti,“ vzkazuje jí další z diskutujících. Někdo zkrátka přemýšlí zdravým rozumem.

„Prosím vás, uklidněte se s tím natáčením, vždyť tam máte označenou stránku paruk. Čtěte popisky,“ ujistila je herečka, že se jedná skutečně jen o paruku a rudou hlavu nechá na později. V současné době jim však připravila další šok a ukázala se s ofinou.

Sice se nejedná o tak razantní změnu, ale stejně by Týna neměla měnit vzhled. „Ta ofina je dobrá, co? Já vím! Ale není moje!“ smála se herečka, jak všechny opět napálila. I za to ji někteří kritizovali. Terčem kritiky už byla v minulosti vícekrát, a to nejen kvůli vlasům, ale i svému úsměvu.

Na kritiku je zvyklá

„Vždy, když jsem otevřela nějakou diskuzi pod článkem se mnou, našlo se minimálně pět komentářů o tom, jak odporný úsměv mám, a jak bych se už nikdy neměla usmívat,“ řekla Eva pro web super.cz.

„Nikoho z těch lidí nezajímalo, kdo jsem, co dělám, ale všichni s naprostou jistotou věděli, jak bych měla a neměla vypadat. Diskuze už nečtu,“ dodala herečka. Na podobné názory kašle, jelikož to už by musela opravdu přestat vycházet z domu.