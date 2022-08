Burešová promluvila o vztazích se sousedy: Kdy nastane stěhování do ráje?

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová stihla před porodem najít dokonalé bydlení pro celou rodinu. Hvězda Slunečné s partnerem Přemkem Forejtem koupili nádherný dům ve středních Čechách a malý Tristan William tak bude vyrůstat se svými staršími sourozenci v ráji uprostřed přírody.

Eva Burešová si nedávno s přítelem Přemkem Forejtem pořídila nové bydlení na jihovýchodě od Prahy.

Dům je sice potřeba ještě upravit, už nyní tam ale spokojená rodinka tráví každou volnou chvilku.

"Na rodinný dům se těšíme velmi. Byl to vždy náš velký sen a tak jsme rádi, že se nám podařilo najít takové místo, kde se cítí krásně každý člen naší rodiny. Zároveň je to nádherná vesnice, kde už teď žije pár našich přátel a na ty nové se těšíme," svěřila se herečka webu Prima Living.

Kouzelné místo

Eva Burešová se už stihla seznámit s některými sousedy a i díky nim se v novém domečku cítí ještě více jako doma.

"Jezdíme tam velmi často i jen tak na kafíčko. To místo je totiž opravdu kouzelné. Hlavně díky původní majitelce, která se stala i se svou rodinou naší dobrou kamarádkou," pochlubila se dvojnásobná maminka. Podle hvězdy ale ještě nějaký čas potrvá, než bude možné se do domu nastěhovat nastálo.

"Kdy budeme bydlet na sto procent, je zatím ve hvězdách, ale to nejdůležitější máme za sebou. Ale jakmile jsme narazili na tento, měli jsme jasno. Celé nás to okouzlilo se vším všudy. Potkali jsme správné lidi ve správný čas," dodala Burešová, která je z bydlení v přírodě naprosto nadšená. Jistě se do něj s rodinou bude chtít nastěhovat co nejdříve.

Starší syn Burešové si nové bydlení ihned zamiloval