Eva Burešová po velké svatbě netouží: S Forejtem se jejich vize shodují

Zdroj: Profimedia

Už více než rok tvoří krásný pár, kterému lidé neuvěřitelně fandí. Je proto jasné, že se jejich fanoušci často ptají na to, kdy Eva Burešová a Přemek Forejt hodlají svou lásku zpečetit manželským slibem. Přestože dvojice prozatím nijak nepotvrdila ani případné zásnuby, mají oba jasnou představu o tom, jak by jejich svatba měla vypadat.

Herečka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt jsou dost možná tím nejzamilovanějším párem českého šoubyznysu a je to na nich pořádně vidět. Častokrát sdílejí na sociálních sítích společné fotografie, vyznávají si lásku a na mnohých společenských akcích se od sebe nehnou takřka na krok. Zdá se, že jejich láska nevyprchala a naopak ještě více roste. To ostatně partneři ukázali i během oslav prvního výročí, kdy si oba nechali vytetovat malé srdíčko. Burešová a Forejt tímto krokem prokázali, že to spolu myslí skutečně vážně. Není proto divu, že fanoušci už dlouho spekulují o tom, zda herečka na levém prsteníčku náhodou nenosí zásnubní prsten.

Malá svatba

A právě tyto spekulace krásný pár ještě více rozdmýchal ve chvíli, kdy v rozhovoru pro Blesk oba promluvili o tom, jak by jejich svatba měla vypadat. „Já bych chtěl svatbu v rodinném kruhu,” prozradil uznávaný šéfkuchař, přičemž v tu chvíli nebylo zcela zřejmé, zda má na mysli sňatek právě se svou partnerkou, nebo hovořil čistě obecně.

Vize Evy Burešové se pak s představou jejího partnera shoduje. Ani ona totiž netouží po žádné obrovské veselce se stovkami hostů. „Když jsem byla děvčátko, chtěla jsem asi jako většina dívek pohádkovou svatbu, princeznovské šaty, s festivalem a spoustou lidí. Čím jsem ale starší, tím více vím a cítím, že je to pouze o těch dvou lidech. I kdybychom tam měli být sami dva a měli na sobě jen župan, vůbec by mi to nevadilo,” vyjádřila se k otázce svatby herečka v rozhovoru pro eXtra.cz.

Je Burešová těhotná?

Nejen svatba, ale v poslední době se začalo proslýchat, že je Eva Burešová dokonce těhotná. Zmíněné redakci to tvrdil zdroj ze štábu, který natáčí seriál ZOO, v němž Burešová ztvárňuje hlavní roli. „Zatím je to neoficiální, ale už o tom mluví celý štáb. Eva to zatím sice oficiálně neoznámila, ale mělo by k tomu dojít každým dnem. Měla by být ve třetím měsíci těhotenství,” prozradil člověk, který si nepřál být jmenován. Eva Burešová ovšem tyto informace s úsměvem vyvrátila. Zda se spekulace zakládají na pravdě, ukáže až čas.