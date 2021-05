Svatba Evy Burešové: Herečka prozradila, bez čeho by se ráda obešla

Méně známým faktem o herečce Evě Burešové je, že musí nosit brýle. Nejsou tedy jen jejím módním doplňkem. Jak sama přiznala, nemůže bez nich být, protože špatně vidí na dálku. V souvislosti s tím také prozradila, bez čeho by se ráda obešla na své svatbě.

Své soukromí si přísně střeží a málokdy o něm otevřeně mluví. Krásná herečka Eva Burešová je divákům momentálně asi nejvíce známá coby Týny z primáckého seriálového hitu Slunečná, díky čemuž značně vrostla i její popularita na sociálních sítích. Desetitisíce zvědavých fanoušků lační po informacích z Evina každodenního života, ta si však vždycky pořádně rozmyslí, co s nimi bude sdílet. Nyní ale odhalila další skutečnost, která se týká její svatby!

Brýle nosí od třinácti let

Eva Burešová musí již od svých třinácti let nosit brýle. Dlouhou dobu se jejich nošení ovšem vyhýbala. „Měla jsem pocit, že není cool je nosit,” řekla herečka v rozhovoru pro super.cz s tím, že se jí vidění zhoršilo i po porodu. „Mám nějaké minus dvojky. Dřív jsem je nosívala jen občas, ale teď bez nich nemůžu být, protože opravdu nevidím,” dodala ještě a prozradila, že brýle dnes ve své podstatě odkládá jen při natáčení.

„Nechci je mít, když hraju nějakou postavu. Takže je to tak, že je ráno v maskérně sundám, aby se oči rozkoukaly. Kdyby je odložila těsně před klapkou, budu šilhat, a to by nebyl hezký pohled,” smála se herečka, která mimo jiné usedá i v porotě show Tvoje tvář má známý hlas.

Chystá se snad svatba?

Alternativou brýlí jsou kontaktní čočky, k těm si ale Eva Burešová nikdy nevytvořila úplně příznivý vztah. Do syta si jich užila například při natáčení Tvojí tváře. „Dva mě museli držet a třetí mi je dával do očí, to beze srandy. Rozhodně je nezatracuji, někdy se brýle opravdu nehodí nejen na nějaký sport, ale ani k nějakému oblečení,” popisoval svůj přístup ke kontaktním čočkám. „A kdybych se jednou chtěla vdávat, tak se asi nebudu chtít vdávat v brýlích,” dodala ještě. Jde jen o obecnou informaci, nebo snad chystá svatbu?

Eva Burešová vystupovala v show Tvoje tvář má známý hlas, nyní v ní působí coby porotkyně:

Zdroj: Youtube