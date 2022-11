Přinesl si nám radost do života: Burešová napsala malému Tristanovi vzkaz

Zdroj: Profimedia

Mladší syn Evy Burešové Tristan William oslavil tři měsíce a jeho slavná maminka mu na Instagram napsala dojemný vzkaz. Herečka a zpěvačka si mateřství velice užívá a s péčí o dva potomky hravě zvládá skloubit i pracovní záležitosti. To dokázala na předávání cen Český slavík, kam dorazila s partnerem Přemkem Forejtem a doslova zářila.

Eva Burešová prožívá úspěšné životní období. Hvězda Slunečné našla štěstí v náruči kuchaře Přemka Forejta a společný potomek ještě upevnil jejich vztah.

Hrdličky si ještě před rozšířením rodiny stihly pořídit na vesnici dům snů a herečka a zpěvačka navíc sklízí úspěchy i ve své profesi. O víkendu získala bronzového slavíka, byla ozdobou celého večera a další důvod k radosti přišel o pár dní později.

Malý Tristan William oslavil tři měsíce a dojatá Burešová mu napsala na sociální síť osobní vyznání.

Cítím z tebe obrovskou radost a lásku

"Ahoj synáčku, dnes máš tři měsíce, ale já mám stále pocit, že tě znám celý život. Stejně jako tvého brášku. Jsi úžasný. Milý. Laskavý. To, jak na mě koukáš, popsat nedokážu. Cítím z tebe obrovskou lásku a radost být na tomhle světě. A tu radost z toho bytí si několikanásobně zvýšil nám všem, kteří s tebou ten společný svět sdílíme," napsala Eva Burešová k rodinné momentce, kde drží v náruči malého oslavence Tristana Williama.

"Děkuji ti za klid, který si do našeho života přinesl. A já osobně tobě i tvému bráškovi děkuji za to, že díky vám jsem já. A že se na mě oba krásně usmíváte, když vám zpívám a přemýšlím, jestli to všechno co dělám, jaká jsem, má cenu. Každý váš úsměv mi ukazuje každý den, že má," dodala dvojnásobná maminka.

Láskyplný proslov pak uzavřela krásným vyznáním. "Miluju tě, Tristane Williame. Máma."

Tříměsíční Tristan má černé husté vlásky