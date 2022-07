Eva Burešová se pochlubila krásným velkým bříškem: Snímek rozněžnil i Pagáčovou

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová omezila své pracovní povinnosti a v současné době už jen odpočívá a připravuje se na příchod miminka, které čeká s Přemkem Forejtem. A podle nejnovější fotografie, kterou Burešová sdílela, je jasné, že je porod už za dveřmi.

Těhotná herečka a zpěvačka Eva Burešová si užívá poslední týdny těhotenství. Své pracovní povinnosti už pověsila na nějakou dobu na hřebík a věnuje se hlavně svému synovi Nathánkovi, partnerovi Přemkovi a v neposlední řadě také sama sobě. A jak je zřejmé z nejnovější fotografie, kterou herečka zveřejnila na sociální síti, čekání na miminko už nijak dlouhé nebude.

Nová radost

Eva Burešová na sociální síti sdílela snímek se svým synem Nathanielem, se kterým si pořídili nové fotoaparáty. „Prostě fotíme rádi! A kolem je tolik krásného, že je třeba to všechno nafotit,” napsala herečka ke sluncem zalité fotce, na které se synem pózují se svými novými hračkami. „Tak jsme si dneska udělali radost s novými foťáčky a nic a nikdo neunikl našemu záběru,” dodala ještě Eva, která k příspěvku zároveň přidala snímek, na němž je vidět její velké bříško. To značí, že se přírůstku do rodiny herečka dočká již brzy.

„Nikoho to nezajímá”

Těhotenské bříško Evy Burešové je často předmětem diskuzí na jejím Instagramu mezi fanoušky. A ne všechny reakce jsou vždy pozitivní. Někteří totiž krásce vyčítají, že jim své těhotenství předhazuje moc často. Z toho si teď vystřelila i její kamarádka Patricie Pagáčová. „Prosím Vás, Evo, nevystavujte zase to břicho, nikoho to nezajímá, fakt,” napsala pod zmíněnou fotku herečka, která si pochopitelně dělala jen legraci. „Jste krásná dvojka,” přidala ještě ke svému komentáři, který zakončila červeným srdíčkem.

Kvůli častým negativním reakcím Eva Burešová omezila pod svými příspěvky komentáře. To ale hejtry nezastavilo a když nemohou příspěvky komentovat, nezdráhají se jí svá zlá slova zasílat rovnou do schránky elektronické pošty.