Eva Burešová promluvila o těhotenských chutích: Přemek si ji náramně hýčká

Herečka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt se už za pár měsíců dočkají svého prvního společného potomka. Zatímco hvězda seriálu Zoo přiznala, že ji v těhotenství trápí občasné bolesti zad a zároveň pociťuje, že je citlivější než kdy dřív, její partner její těžkosti kompenzuje tím, že se o ni královsky stará. Herečka přiznala, jak si ji šéfkuchař rozmazluje, a také prozradila, kolik kilogramů už v těhotenství nabrala.

Hvězdný pár Eva Burešová a Přemek Forejt se už nemohou dočkat chvíle, kdy jejich miminko poprvé spatří světlo světa, a pomalu se na krásný okamžik začínají připravovat. Přestože se oba dva na prvního společného potomka nesmírně těší, ze slov herečky bylo patrné, že má z porodu přece jen nějaké obavy.

„Tím, že už mám jedno dítě a jeden porod za sebou, tak se snažím na to nemyslet, protože samozřejmě to se nedá naplánovat. I když tedy ten první porod jsem si vlastně vysnila a naplánovala a vyšlo to. U toho druhého už jenom myslím na pozitivní věci. Ale samozřejmě vím, jak náročné to je a bude. Uvidíme, zatím nad tím raději moc nepřemýšlím,” nechala se Eva Burešová slyšet v rozhovoru pro iDNES.

Přemek se o svou polovičku krásně stará

K těhotenství se velmi často pojí těhotenské chutě, v důsledku který spousta žen konzumuje kombinace jídel, jež se k sobě ne tak úplně nehodí. Eva Burešová však není tím případem, i když přiznala, že má v těhotenství chuť na sladké větší než kdy jindy. A tomu Přemek Forejt, který je uznávaným šéfkuchařem, vždy rád vyhoví.

„Šéfkuchař po mém boku sice je a je pravda, že mi občas jako dělá takové to překvapení, že mu napíšu z práce ‚Hele mám hroznou chuť na palačinky’ a přijdu domů a tam byly všude palačinky a všechny možné džemy a podobně, což je úžasné. Ale myslím si, že nejsem náročná. Já si to možná užiji až potom, až se to dítě narodí. Hlavně pak budu potřebovat, aby mi někdo vyvařoval,” chválila Přemka Eva, která v porodu zatím nabrala 11 kilogramů.

Na čas pryč z obrazovky

Herečka se netají tím, že se po porodu na nějakou dobu stáhne do ústraní, aby se mohla naplno věnovat oběma dětem. „Vzala jsem si volno i od televize na nějakou chvilinku. Nebudu ani hrát a máme tam jen pár koncertů. Budu se věnovat hlavně dětem, protože samozřejmě dvě děti, to je něco jiného než jedno,” prozradila Eva Burešová, která chce mít pochopitelně tolik volna, kolik je jen možné, aby byla svým dětem stoprocentně k dispozici.