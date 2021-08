Eva Burešová zveřejnila těhotenské fotky, fanoušci už neví, čemu mají věřit

Zdroj: Profimedia

Populární herečka se na sociální síti pochlubila fotkami z natáčení seriálu Slunečná, na kterých má těhotenské bříško. I když je na první pohled vidět, že to jsou snímky z maskérny a kostymérny, stejně se ozvala spousta sledujících, kterým se nechtělo věřit, že Burešová opravdu není v jiném stavu. A stejný názor měli hereččini obdivovatelé i před pár dny, kdy pózovala ve volnější košili.

Stačilo, aby si Eva pořídila nový kousek oblečení, a hned se objevily spekulace o tom, jestli náhodou není těhotná. "Mimochodem dneska jsem našla dokonalý vintage krámek a odtud mám tuhle skvělou košili," napsala herečka k fotce, na které má kostkovanou halenku. Na snímku Eva drží hrnek a je zachycená v póze, která opravdu mohla vyvolat falešný pocit o možném těhotenství.

Jako krásná nastávající maminka

"Jakoby bříško," napsal jeden z fanoušků. "Já nevím, ale mě to přijde jako bys byla těhotná?" nadhodila další sledující. "Tak pokud nevíte, tak to ani nepište!" odpověděla stručně Burešová, kterou začaly hájit další obdivovatelky. "A i kdyby byla, tak co? Myslím, že i když má veřejný profil, tak je to jen její věc," napsala jedna žena rázně.

Po pár dnech Burešová sdílela snímky z natáčení, na kterých má jako Týna Popelková "těhotenské" bříško. "Prý vám chybí fotky ze zákulisí… Tyhle se vám, myslím, budou líbit," připsala Eva, která na obou fotkách vypadá jako krásná nastávající maminka. A někteří příznivci si znovu lámali hlavu, jak to s jejich oblíbenou herečkou vlastně je.

"Bude to holka, nebo kluk?" zeptala se jedna z komentujících na rovinu. "Jsi těhotná v realitě? Jinak jestli jo, tak moc gratuluji. Ale myslím, že to máš jen jako udělaný, jinak mám tě moc ráda," doplnila další mladá dívka. Jenže to neměla dělat. "ČTETE TY POPISKY?" odpověděla nevěřícně Burešová. Jenže to okamžitě schytala od fanynky, která jí vyčetla, že nereaguje přívětivě.

Komentáře působí arogantně

"Ač Vás jako herečku a zpěvačku obdivuji, taktéž jako matku, jak to vše stíháte a zvládáte, tak Vaše odpovědi na tedy ,"ne moc chytré" komentáře působí někdy až povrchně a arogantně. Chápu, není to jednoduché, ale dalo by se odpovědět "slušněji, příznivěji". Obzvláště, když vidím, kolik náctiletých Vás tu bere za vzor," pustila se do herečky sledující.

To si ale Burešová, která je zvyklá stát si za svými názory, nechtěla nechat líbit. "Jsem jen člověk. A odpovídat všem dokola, několikrát pod jednu fotku je trochu na palici, víte? To, že napíšu, celkem už spíš jako zoufalý povzdech, ze mě opravdu nedělá arogantního člověka. Co si vážně jako myslíte…? Dávám zde tolik příspěvků. Vždy mile odpovídám, dělám první poslední a pak mě takhle soudit po tom, co už opravdu prostě nevím, co víc napsat? To je trochu tvrdý soud, nemyslíte?" snažila se umělkyně vysvětlit svou situaci.

Jak je vidět, mladá talentovaná herečka každým svým příspěvkem vzbuzuje obrovské emoce u mnoha sledujících. Ti by si zřejmě přáli, aby Eva svému synovi co nejdříve pořídila dalšího sourozence. Na to, jestli je těhotná, se jí totiž ptají prakticky u všech fotek, které sdílí. Uvidíme, jestli se tajný sen mnoha obdivovatelů někdy splní a Burešová bude mít další děťátko. To se ale ukáže až časem.

