Evě Burešové těhotenství svědčí, nebojí se odvážných modelů

Nastávající maminka Eva Burešová vypadá před porodem, který se nezadržitelně blíží, naprosto perfektně. Pochlubila se novým sestřihem vlasů a s oblibou ukazuje i rostoucí a zakulacující se bříško.

Za bříško se nestydí

Eva patří mezi ty těhotné ženy, které dávájí rády na odiv své rostoucí bříško. Nejdříve se těhotenství dlouho snažila skrývat ve volnějších modelech, později ji ale prozradily upnuté šaty v show Tvoje tvář má známý hlas. Od té doby, kdy pak sama se svým partnerem Přemkem Forejtem oficiálně potvrdila, že se dočkají společného potomka, ráda ukazuje svým fanouškům, jak bříško roste, a nebojí se ani rafinovaných modelů. V zahraničí se výrazným stylem oblékání v těhotenství vyznačovala zpěvačka Rihanna.

Láska jí svědčí

Není se čemu divit, že Eva vypadá perfektně, vedle svého partnera Přemka Forejta je absolutně spokojená a září štěstím. To se podepisuje hlavně na jejím zevnějšku. Na konci června Eva dotočila poslední klapku seriálu ZOO a od té doby se soustředí už jen na blížící se porod. Luxus nepospíchat do práce si bude moci dovolit hlavně díky svému partnerovi, kterého si nemůže vynachválit. „Teď věřím, že budu moct zůstat doma pod partnerovými křídly. Já jsem si to užila i s Nathánkem, jen ne tak dlouho. Ale už se k tomu nechci vracet, jsem ráda, že jsme to zvládli s hrdostí a úsměvem a už je to pryč. Teď je všechno krásné a fajn,” radovala se Eva Burešová v rozhovoru pro magazín Maminka.

Přemek září v kuchyni

Oblíbená herečka a zpěvačka pro iDnes prozradila, že se o ni její partner stará jako o královnu. „Ani nemám žádné velké chutě. Tedy je pravda, že mám dost chuť na sladké, což jsem předtím moc nemusela. Šéfkuchař po mém boku sice je a je pravda, že mi občas jako dělá takové to překvapení, že mu napíšu z práce ‚Hele mám hroznou chuť na palačinky,’ a přijdu domů a tam byly všude palačinky a všechny možné džemy a podobně, což je úžasné. Ale myslím si, že nejsem náročná. Já si to možná užiji až potom, až se to dítě narodí. Hlavně pak budu potřebovat, aby mi někdo vyvařoval.” Tento servis by jí mohla závidět nejedna nastávající maminka.