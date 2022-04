Eva Burešová o svém těhotenství: Na začátku bojovala s nepříjemnými problémy

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová a její partner Přemek Forejt učinili krásné prohlášení. Po mnoha týdnech nejrůznějších spekulací do světa vykřičeli, že se letos dočkají prvního společného potomka. Zpočátku přitom citlivou informaci úzkostlivě tajili. Herečka nyní promluvila o pohlaví miminka i o tom, proč se sdělením tak dlouho otálela.

Hvězda seriálu ZOO Eva Burešová čeká přírůstek do rodiny. Společně se svým partnerem, kuchařem Přemkem Forejtem, jsou v očekávání a těší se na miminko. „Je to to nejkrásnější, co ženu může potkat. Tedy pokud děti chce – a já jsem ráda, že mě to ještě před třicítkou potkalo,“ usmívá se Eva Burešová, která doslova září štěstím.

Eva BurešováZdroj: FTV Prima/foto Filip Soukup

Touží po velké rodině

„Vždy jsem chtěla velkou rodinu. Čtyři děti, pět dětí, i když není snadné to zvládnout. Čím jsem ale starší, tím více si uvědomuji, jaké mám štěstí, že se to povedlo,“ děkuje herečka, která si při těchto slovech hladila vzdouvající se bříško. „Miminko má před sebou ještě hodně práce. Nejsme u konce, pro mě je to nesmírně citlivé téma, proto jsem se o tom bála mluvit a čekala jsem, jak jen to šlo. Vyhráno bude, až se miminko narodí,“ vysvětlila Eva Burešová, proč o těhotenství mluví až teď. I když pár lidí kolem ní to vědět muselo už od začátku.

Eva BurešováZdroj: FTV Prima/foto Filip Soukup

Děj seriálu ZOO museli tvůrci překopat

„O svém těhotenství nás Eva Burešová včas informovala, a tak jsme s tím mohli v rámci děje seriálu ZOO, kde je hlavní postavou, pracovat. Její radostnou událost jsme zakomponovali do děje. Evě a jejímu partnerovi za celou televizi Prima k miminku moc gratuluji,“ řekla ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Eva Burešová dlouho s oznámením požehnaného stavu otálela a teď vysvětluje, proč to udělala. „Nejsem typ člověka, co o svém soukromí oznámí vše a hned. Samozřejmě, že bych to řekla. Ráda se pochlubím jakoukoli dobrou novinou, ale v tomto případě jsme s Přemkem potřebovali čas. Je to nesmírně choulostivé téma,“ vysvětluje herečka, proč informace o těhotenství nechtěla ani přes četné dotazy potvrdit.

„Musím říct, že je to těhotenství jiné, než když jsem čekala Nathánka. Cítím se dobře, ale víc k tomu už neřeknu. Zda je to chlapeček, nebo holčička, v kolikátém měsíci jsem… To si necháme pro sebe. Ze začátku mi nebylo moc dobře, Přemek mi ale neuvěřitelně pomáhal a musím říct, že obě naše děti se na sourozence těší,“ uzavírá herečka.