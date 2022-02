Eva Burešová a dusno kolem údajného těhotenství: Měla se prořeknout v maskérně

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová pořádně vyděsila tvůrce seriálu Zoo, kde hraje hlavní roli. Mezi členy štábu se totiž začala šířit informace o údajném těhotenství krásné herečky. Burešová zatím zprávu rázně popírá, přesto ale kolem novinky panuje spousta otázek.

Eva Burešová je hlavní hvězdou Slunečné a paralelně přijala nabídku i na roli v seriálu Zoo, kde také ztvárňuje jednu z ústředních postav. Zoo má mít minimálně třicet dílů a tak není divu, že zpráva o těhotenství hvězdy pořádně vyděsila tvůrce nového seriálu.

Nejmenovaný zdroj z blízkého okolí Evy měl dle webu ahaonline.cz prozradit, že je v požehnaném stavu. To by samozřejmě znamenalo pro scénáristy velmi nepříjemné komplikace.

Sama Burešová ale informaci ostře popřela.

Musela už bych mít školku

"Takových drbů jsem jen loni slyšela asi deset. To už bych musela mít mateřskou školku," reagovala Eva Burešová na dotaz časopisu Sedmička, zda je skutečně těhotná.

O herečce je ale známo, že své soukromí extrémně střeží a takto citlivou novinku by se snažila nejspíš zatajit před veřejností co nejdéle.

Nejistí tvůrci seriálu jsou proto stále nervózní, jak to s hlavní hvězdou nakonec dopadne a na place prý kvůli tomu panuje nepříjemné napětí.

Dusno na place

"Na place teď kvůli tomu panuje napjatá atmosféra. Samozřejmě bychom pochopili, kdyby si to Eva chtěla nechat do třetího měsíce pro sebe, nicméně kdyby to byla pravda, nehorázně by to lidem zkomplikovalo práci," prozradil zmíněnému webu jeden z členů štábu s tím, že citlivou informaci měla hvězda svěřit maskérkám.

Zda herečka skutečně skrývá požehnaný stav za účelem udržení svého soukromí a s novinkou vyjde až v pokročilejším stádiu těhotenství, zůstává zatím záhadou.

Burešová ani Forejt se veliké rodině nebrání, oba milují děti