Eva Burešová v těhotenství září: V saténové košilce dostala fanoušky do kolen

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Eva Burešová je bezpochyby nesmírně krásnou ženou, v těhotenství jí to ale možná sluší víc než kdy dřív. Od doby, co s partnerem přiznali, že se letos dočkají prvního společného potomka, kráska svým fanouškům nabídla několik fotografií, na kterých ukázala, jak její bříško roste. A snímky v saténové červené košilce sklízí největší úspěch.

Fanoušci Evy Burešové jsou štěstím bez sebe. Herečka totiž před pár týdny po lavině nejrůznějších spekulací oznámila, že se s partnerem Přemkem Forejtem už brzy dočkají miminka. Hnědovlasá kráska novinku dlouho tajila, čekala totiž do chvíle, kdy si s Přemkem byli naprosto jisti, že se těhotenství vyvíjí tak, jak má. Radostnou zprávu pak do světa vykřičeli v show Tvoje tvář má známý hlas.

Druhé těhotenství snáší hůř

I když je Eva Burešová nesmírně šťastná, přiznala, že druhé těhotenství s sebou přináší i několik nepříjemností. „Všechno je nějaké rychlejší. S Nathánkem byla větší zábava. Teď je to rychlejší a bolestivé. Bolí mě záda, ale to k tomu patří. Jsem ráda, že se to děje,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro Nova Plus.

Zároveň je v požehnaném stavu přece jen o poznání citlivější, a tak více vnímá nenávistné zprávy, které jí někteří hejtři z neznámého důvodu už snad od začátku její kariéry posílají. Právě k nim teď vznesla důležitou prosbu. „Poprosím vás některé o trochu úcty k tomuto stavu i k mé osobě. Nikoho jsem nikdy nenutila, aby mě měl rád, a tak mě trochu mrzí zprávy, které dostávám, jako by tomu tak bylo. Je naprosto v pořádku mě nemít rád, ale nemyslím si, že je potřeba mi psát taky tolik zlých zpráv,” vzkázala herečka lidem, kterým dle všeho hodně leží v žaludku její úspěch.

Netradiční spolupráce

Partneři se už pomalu připravují na příchod miminka na svět, a tak se začali poohlížet po výbavičce. A byly dost zaskočeni z cen, za které se věci pro miminko prodávají. Eva Burešová tak přišla se zcela originální formou spolupráce. I když jí několik firem nabídlo například kočárek zadarmo výměnou za propagaci, herečka o věci zdarma nestojí.

„Nedokážu přijmout něco, co ostatní maminky potřebují také a prostě si to z finančních důvodu nemohou pořídit. Proč bych takové věci já, jako někdo s nějakým počtem sledujících, měla dostávat zadarmo? Nemohla jsem z toho spát. Bylo mi smutno,” uvedla Eva Burešová na sociální síti s tím, že si ráda sama kočárek koupí a jeho výrobce zcela bezplatně zpropaguje výměnou za to, když firma následně daruje pět kočárků těm, kteří si jej nemohou jen tak dovolit. Za krásné gesto sklidila mezi svými sledujícími obrovský potlesk.