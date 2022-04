Eva Burešová je těhotná: Oznámení šťastné zprávy s Přemkem nemohli vymyslet lépe

Zdroj: FTV Prima/foto Filip Soukup

Po několika týdnech, kdy se šuškalo, že je Eva Burešová těhotná a svému partnerovi Přemkovi Forejtovi letos porodí miminko, herečka konečně kápla božskou. Dlouhou dobu odmítala, že by byly spekulace pravdivé, zřejmě ale s Přemkem chtěli jistou dobu počkat, aby nic nezakřikli. Fanouškům nyní konečně potvrdili, že se dočkají společného potomka.

Po rázném vyvracení spekulací a zvláštním mlžení šli Eva Burešová a její partner Přemek Forejt s pravdou ven. O tom, že je herečka těhotná, se mluvilo již delší dobu. Informaci, se kterou před časem přišel web eXtra.cz, Eva Burešová ovšem označila ze nesmysl. Dnes už je ale všechno jasné. Nejzamilovanější český pár totiž dojemně oznámil, že se skutečně letos dočkají prvního společného miminka.

Tam, kde všechno začalo

Eva Burešová je stálicí poroty v show Tvoje tvář má známý hlas. V další epizodě, která bude odvysílána 10. dubna, ale nebyla jen v roli porotkyně. Společně s Přemkem, který byl speciálním hostem v populárním pořadu, se postavili na pódium a zazpívali zamilovaný duet. A ihned poté všem oznámili, že čekají potomka. Celý moment byl naprosto nádherný. Nejvíce jej ale pochopitelně prožívala sama Eva. Té se dokonce v očích třpytily slzy dojetí.

A dvojice se o radostnou novinku podělila i na svých sociálních sítích. „Tam, kde to kouzelné vše začalo, jsme to celé písní oznámili. Tvoje tvář bude mít známý hlas. Teď ještě jestli po tátovi, nebo po mámě aneb Bude nás 5,” napsala Eva Burešová na Instagramu. Lepší místo pro oznámení si pár skutečně vybrat nemohl. Právě během natáčení jednoho z dílu Tváře se totiž Eva a Přemek před dvěma lety seznámili.

Týdny mlžení

Když se před několika týdny poprvé objevila informace o tom, že je Eva Burešová těhotná, sama herečka ji krátce na to vyvrátila. „Rozhodně těhotná nejsem a ani to nemám v plánu,” uvedla hvězda seriálu ZOO pro magazín Sedmička. „Takových drbů jsem jen loni slyšela asi deset. To už bych musela mít mateřskou školku,” dodala. Pravdou je, že se herečka dostala do prekérní situace. Těhotenství z různých důvodů zkrátka ještě oznamovat nechtěla. Kdyby se rozhodla na zvídavé dotazy neodpovídat, jistě by tak vzbudila ještě větší podezření. Lež byla tedy jediným východiskem, jak počátky těhotenství skrýt. To ale půvabné herečce fanoušci jistě prominou.