Po porodu nejsem tak silná: Nový klip byl pro Evu Burešovou veliká výzva

Noční a vodní natáčení absolvovala Eva Burešová pod taktovkou Václava Noida Bárty. Tihle dva se pustili do dalšího společného projektu, tentokrát videoklipu k písni Tichá voda, který si hudebník nadělil ke svým narozeninám. Během pár hodin vykouzlili dílo, které sklízí u diváků samé pozitivní ohlasy.

Další klip do sbírky si může zařadit herečka a zpěvačka Eva Burešová společně s muzikantem Václavem Noidem Bártou. "Napsal jsem hudbu, text moje žena Eliška Bártová a je to super klip, kde bude i Lucie Drlíková, skvělá podvodní fotografka. Část klipu jsme natáčeli v Aquaparku v Čestlicích, kde vznikaly podvodní záběry, a je to krásná magie," pochvaluje si Bárta.

"S Lucií jsme si rozdělili role, já točil veškeré suchozemské záběry, ona ty pod vodou. Je to skvělá zkušenost, protože nejsem jen za kamerou," dodal hudebník.

Tiché vody navazují na předešlý klip k písni Mona Lisa. "Myšlenka je taková, že tento klip navazuje na Monu Lisu, kde je v hlavní roli to, že nemusíte míst strach se smát. Tiché vody pokračují tím, že smutek si vás někdy vezme, potopí vás pod hladinu, ale pak vás zase pustí. I ta hezká spokojená holka, která je v tom rámu, usmívá se, tak ji přepadne chmura a může padnout přes pod hladinu," vysvětlil Noid.

Z vody mám strach

Natočit videoklip pod vodou vzala Eva Burešová jako výzvu. "S Vaškem natáčíme už tolik let, že debata o tom, zda bude klip pod vodou, byla bezpředmětná. Mám ráda výzvy, ale musím říct, že po porodu nejsem tak silná," přiznala po natočení hvězda seriálů Slunečná a ZOO.

"Jindy bych se bez řečí zakousla a všechno po hlavě zkusila. Teď jsem v té hlavě obavy měla a nebylo to jednoduché. Z vody mám strach. Sice jsem vodní znamení, ale neumím se potápět bez toho, aniž bych měla zavřené oči a držela si nos. To se do toho klipu nehodilo, takže jsem dostala instruktáž, ale stejně jsem měla občas pocity, jako když se topím," prozradila dvojnásobná maminka.

"Všechno jsem natočila a naštěstí to dopadlo dobře. Co si budeme povídat, můžeš se utopit i na lžičce vody. Ty šaty se po ponoření staly extrémně těžkými, motaly se mi do nich nohy, takže jsem nemohla plavat a byla odkázaná na někoho, kdo mě doprovázel. Všechno bylo proti tomu, abych se cítila dobře, ale naštěstí jsem měla jistotu v lidech, kteří tam byli. Záběry jsem po natočení neviděla, mám k Vaškovi takovou důvěru, že jsem to ani nepotřebovala," popsala Eva těžké okamžiky na place.

"Mám pocit, že v této době se nedovoluje být veřejně smutný. Ve chvíli, kdy to přiznáš, tak hned dostaneš vynadáno. Pokud potřebuješ sdílet svou náladu, ať je dobrá, nebo špatná, tak bys to zkrátka měl udělat. A touto písničkou to chceme ukázat. Zkrátka si to prožijete. Občas mi píší fanoušci, že se bojí někomu říct, že jsou smutní, mají trápení, protože je za to odsuzují. V klipu jsme to ukázali na tanečnici a vodě, protože já, když jsem smutná a něco intenzivně požívám, tak mám pocit, že nemůžu dýchat. Cítím se přesně tak, jako jsem se cítila po tou vodou," uzavřela.

Nový klip Evy Burešové je dechberoucí

