Nový vzhled Evy Burešové: Herečka je pyšná na to, co na sobě dříve neměla ráda

Herečka Eva Burešová vypadá nyní opravdu šťastně. Svůj podíl na tom určitě má i porotce kuchařské show MasterChef Česko Přemek Forejt, který s hvězdou seriálu Slunečná randí. Ještě před několika málo měsíci se Eva i Přemek zdráhali své společné soužití jakkoliv komentovat. Nyní však dvojice nic netají.

„Přemek doma vyvařuje, to je jasné. Nemohu tedy říct, že by se náš byt změnil přímo v restaurace, ale stará se hodně. je mi ho ale už líto, je to opravdu děs, jak jsou ty restaurace zavřené. Je to těžké nejen pro něj, ale pro všechny majitele restaurací,” řekla před časem Eva podle webu Aha! s odkazem na server Život v Česku.