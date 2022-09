Eva Burešová nezahálí ani v šestinedělí: Fanouškům nadělila milé překvapení

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová se nedávno stala dvojnásobnou maminkou a péče o syny je pro ni aktuálně prioritou. Hvězda Slunečné ale nezahálí ani v šestinedělí a fanouškům nadělila hudební překvapení.

Eva Burešová před časem kývla na spolupráci s kapelou Nebe a vznikla píseň Noční expres. Herečka a zpěvačka byla z nabídky nadšená a prý neváhala ani minutu.

"Kluky mám moc ráda. Jejich písničky, texty, ale hlavně to, jací jsou. Takže když mě oslovili na hostování do jejich nové písničky, nemusela jsem váhat dlouho," napsala Burešová na Instagram.

Dvojnásobná maminka se v poslední době věnuje hudbě více než kdy dřív a jednu skladbu dokonce natočila se svým partnerem Přemkem Forejtem. "Žena z oceli" ale byla podle fanoušků velikým propadákem.

Každý má možnost neposlouchat

Videoklip ke společné písni Burešové a Forejta Žena z oceli u posluchačů neměl zrovna největší úspěch. Eva si pak musela na Youtube u videa dokonce vypnout komentáře a kritikům napsala vzkaz skrze sociální sítě.

"Zpívám to, co se mi líbí, točím klipy, jaké se mi líbí. Je to moje tvorba za mé náklady, a proto to dělat takhle mohu. A každý má možnost poslouchat, nebo neposlouchat. Je spousta umělců, kterých si vážím a baví mě a i ti mají písně, které mě tolik nebaví, to však neznamená, že je okamžitě začnu urážet," ohradila se tehdy zpěvačka na Instagramu.

Eva Burešová nad nabídkou skupiny Nebe neváhala ani minutu

Zdroj: Youtube