Originální vyznání lásky: Eva Burešová pobavila fanoušky zamilovaným snímkem

Herečka Eva Burešová a porotce z kuchařské show MasterChef Česko Přemek Forejt jsou až po uši zamilovaní. Na sociálních sítích často sdílí společné fotografie, ze kterých je jasné, že jsou vedle sebe neuvěřitelně šťastní. Nejnovějším snímkem potom své sledující Burešová rozněžnila a zároveň pobavila.

Byly časy, kdy svou lásku skrývali, tomu už je ale konec. Eva Burešová a Přemek Forejt si svou náklonnost dávno neprojevují jen v soukromí, ale i na veřejnosti. Na sociálních sítích často sdílejí snímky, na kterých nechybí polibky ani další něžnosti, a jejich fanoušci jim neuvěřitelně fandí a vyjadřují jim obrovskou podporu. Nejaktuálnější fotografie, kterou Eva Burešová sdílela, pak budí nejen dojetí, ale zároveň pobavení. „Našla jsem svou druhou polovinou,” píše u příspěvku zveřejněném před pár dny. Na přiloženém snímku pak stojí Burešová a Forejt naproti sobě a dělí je pruhy zrcadel, které vytváří dojem toho, že jsou jedním člověkem. „Já vám to moc přeju. Jste spolu krásní,” komentují uživatelé fotografii. „A dohromady je to něco, jak by řekl Přéma, famózní. Miluju vás,” přidávají se další.

Zveřejnili i snímek s prstýnkem

Eva Burešová před nedávnem umístila na svůj Instagram i snímek, na němž drží svého partnera za ruku a její prst zdobí prstýnek. Fanoušci tak okamžitě začali spekulovat o tom, zda se dvojice náhodou nezasnoubila. „Požádal vás o ruku?” ptala se zvídavě v komentářích jedna z uživatelek sociální sítě. Vzhledem k tomu, že byl však stříbrný prstýnek navlečený na prostředníčku představitelky Týny ze seriálu Slunečná, o zásnuby v tomto případě rozhodně nešlo. I tak ovšem snímek způsobil značný rozruch.

Láska na první pohled to nebyla

I když dnes platí za jeden z nejkrásnějších a nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, zpočátku to na lásku tak úplně nevypadalo. Eva Burešová a Přemek Forejt se tenkrát potkali na natáčení show Tvoje tvář má známý hlas, kde porotce MasterChefa vystupoval jako Justin Timberlake. Před svým vystoupením však byl velmi nervózní. Aby ho Burešová zbavila stresu a dodala mu odvahy, na papír mu nakreslila srdíčko. Žádný jiný záměr v tom prý ale v tu chvíli nebyl. „Ode mě to ale byla jen podpora, protože vím, že byl hrozně nervózní,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro CNN Prima News.

Jenže po skončení natáčení epizody se jejich cesty nerozešly. „Párkrát jsme si napsali, párkrát jsme šli na večeři. A až později jsem si řekla, že to jo, ty jo,” smála se Burešová, která je nyní bláznivě zamilovaná.

