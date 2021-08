Eva Burešová je v jednom kole: Kritikům své práce poslala jasný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová je zkrátka k nezastavení. Přestože by se měla kvůli zdravotním problémům šetřit, její práce bohužel nepočká. Před několika dny se na sociální síti pochlubila, co všechno musela za víkend stihnout, a těm, kteří tvrdí, že má vše zadarmo a pro svůj blahobyt nic nedělá, vyslala výstižnou zprávu.

Představitelka Týna ze seriálového hitu Slunečná si léto plné odpočinku rozhodně neužívá. Dlouhodobá pracovní vytíženost si pak nakonec ale přece jen vybrala svou daň. „Moje drahé tělo, které mě drží dohromady, co to jen jde, jemně vypovědělo službu. Nedivím se mu, tento zápřah je prostě moc,” uvedla populární herečka a zpěvačka Eva Burešová před pár týdny na sociální síti. „A tak jsem teď čtyři dny ležela s blokací zad, která bohužel moc neustupuje,” posteskla si ještě. Těžkosti naštěstí krátce na to polevily, práce ale nepočká. Přestože v nejhorších dnech Burešová představení i koncerty zrušila, nyní se musela opět vydat do práce.

Nabitý víkend

Do práce se ale vracela ráda, na čemž se podepsaly i její příznivci, neboť jsou to právě oni, kdo herečku nabíjí pozitivní energií. „Víkend byl ve znamení velkého cestování. V sobotu jsem navštívila dvě krásná města. Ráno jsme v Plzni pokřtili naši Slunečnou kuchařku a pak měli krátkou autogramiádu. Jsem ráda, že jsem opět některé z vás viděla. Děkuji za nádherná slova a dárky,” napsala Burešová na adresu svých fanoušků na Instagramu.

Pak ji čekal ještě koncert a další den zaslouženě věnovala své rodině. „Byli jsme spolu v aquaparku a pak na skvělé dinosauří show,” podělila se Burešová o program svého nabitého víkendu.

Nic nemá zadarmo

Víkend sice skončil pohodově a v kruhu rodiny, pondělí ale přineslo další povinnosti. „Dnes jsem cestou na povinné infuze v autě poslouchala píseň na dnešní dabing, abych se ji naučila. Při infuzi dopisovala poslední věci do našeho diáře. Po dabingu mě čeká noční natáčení filmu,” posteskla si Eva, která se všechny volné chvíle snaží trávit se svým synem. „Jestli mi ještě někdy někdo řekne, že mám něco zadarmo, kousnu ho,” dodala na závěr.

