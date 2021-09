Tohle by jí ve Slunečné neprošlo, Eva Burešová překvapila razantní změnou image

Zdroj: Profimedia

Fanoušci znají Evu Burešovou jako decentní Týnu Popelkovou, která svůj vzhled až tak moc neřeší. Většinou má na sobě kostkovanou košili a jednoduchý culík. V soukromí ale oblíbená herečka a zpěvačka ráda experimentuje a nebojí se výrazných a extravagantních účesů.

Krásná brunetka a maminka syna Nathaniela už zase ohromila svoje příznivce na sociální síti. Tentokrát se předvedla v dlouhých, vlnitých vlasech, ve kterých vypadala jako šelma. "Evi, co nám to děláš. Jsi naprostá bohyně!" připsala uznale jedna z žen.

Teď jste mi vyrazila dech

A tím to samozřejmě neskončilo, pochvalné komentáře od Eviných fanoušků doslova nebraly konce. „Co toooo? Eviii, Vy jste neskutečná! Milujeme Vás!“ přidala se další obdivovatelka známé herečky. "Tak ale teď jste mi vyrazila dech… Může vůbec existovat takhle krásný člověk?" ozvala se další sledující.

Přitom to není poprvé, kdy Burešová vyzkoušela hodně netradiční účes. Před pár měsíci se z ní díky paruce stala zrzka a pak si pro změnu užila dlouhé, nápadné copánky. Eva si v nečekaných proměnách zřejmě libuje, protože na fotkách vypadá spokojeně, sebevědomě a sexy.

Není divu, že to fanouškům nedalo a snažili se o novém vzhledu oblíbené hvězdy zjistit co nejvíce. "Co na vlásky říká Naťa?" zeptala se přímo žena, kterou zajímal názor zpěvaččina syna. "Řekl mi, že mám moc krásné vlasy," odpověděla Eva a přidala všeříkající srdíčko.

To máš hned takhle vlnité?

Další ze sledujících zase nesprávně odhadla, že by se jednalo přímo o Evinu kštici. "Ó, můj bože!!! To máš po takové chvilce v copánkach hned takhle vlnité? Já musím čekat aspoň 3 dny," svěřila se fanynka, která zároveň popsala, jak se sama snaží získat podobnou image.

"Ve stories je vidět, že to jsou klipy. Alespoň něco, ale strašně ji to sedne," přidala se se svým vysvětlením jedna z komentujících, dokud sama Eva neprozradila, jak přišla k tak nádherným vlasům. "Nejsou to klipy. Jsou napletené," objasnila herečka.

I když Burešová s afro účesem vypadala přímo světově, zvlněného hára se musela brzy vzdát. "Řeknu vám super nápad! Jestli se příště rozhodnete udělat si umělé dlouhé vlasy, které kadeřnici zaberou 5 hodin práce, ujistěte se, že nemáte za pár dnů focení na kampaň, kde chtějí vaše vlasy přirozené… A tak šly kudrlinky dolů," přiznala zpěvačka, která s novou vizáží působila jako zahraniční star.

"Lvice!" napsala k příspěvku herečka a porotkyně soutěže SuperStar Patricie Pagáčová.