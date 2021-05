Dcera Evy Decastelo módní návrhářkou: Sama si vymyslela kolekci oblečení

Eva Decastelo v době pandemie koronaviru rozhodně nezahálela. Nejen, že hrála v seriálu, ale navíc popustila uzdu své fantazii a navrhla vlastní kolekci oblečení. Když to viděla její dcera Zuzanka, nechala se inspirovat a maminku doplnila o své módní kousky. A že se tvorba povedla, je jasně znát, kousky feel love totiž nosí i hvězdy Slunečné.

Eva Decastelo si na nudu v průběhu pandemie koronaviru rozhodně stěžovat nemohla. Sice se nesmělo hrát v divadle, ale i přesto měla dost práce s natáčením seriálu Slunečná a distanční výukou svých dvou dětí. Zní to neuvěřitelně, ale hyperaktivní tmavovláska si našla čas, aby navrhla svoji vlastní kolekci oblečení, spodního prádla, sportovních outfitů a plavek. Eva je v posledních měsících ve formě jak nikdy, postavičku má jak lusk a teď při cvičení může navíc skvěle vypadat.

"Kolekci feel love miluju, celou jsem si jí vymazlila, vybrala kvalitní italské látky, navrhla vlastní potisk, prostě z toho mám neskutečnou radost. Vše se šije v Česku, myslím, že je ten pravý čas podpořit českou výrobu," prozradila nám Eva a dodala, že vůbec nečekala, že bude kolekce po třech dnech vyprodaná a bude muset třikrát nechávat došívat. I cenově je kolekce navržená tak, aby si tam vybral každý. Komu se nechce utrácet, koupí si nějaký stylový doplněk za pár stovek, kdo má chuť na něco exkluzivnějšího, sáhne po originálním a unikátním modrotisk vzoru.

Aktivity během pandemie

Decastelo nezastírá, že to pro ni bylo dost náročné období. Děti každý den doma, učení s nimi, péče o manžela, domácnost a natáčení pravidelného seriálu. O to je pyšnější, že má její oblečení takový úspěch a nosí ho ženské hvězdy ve Slunečné. Martina Preissová, Tereza Brodská, Dana Batulková či Jana Stryková si módní kousky od Evy nemohou vynachválit.

Nejvíc ji však překvapila dcera Zuzanka, která se v práci maminky vysloveně našla.

"Když Zuzka viděla, co dělám, začala s tím taky a nakonec navrhla svou kolekci oblečení a doplňků," raduje se z kreativity dcery Eva a dodává, s humorem sobě vlastním, že to ale nic nemění na tom, že je nejšťastnější, že už začala dětem zase klasická výuka a že teď se na ni snad usměje i štěstí v tom, že odešle děti na školu v přírodě.

Letní návrat na divadelní prkna

Vzhledem k tomu, že se brzy budou otvírat divadla, můžete se na ni těšit na letní scéně. Doporučuje například komedii Do pyžam, kde hraje s Lukášem Langmajerem, Lucií Zedníčkovou nebo Míšou Kuklovou.

"Myslím, že pokud chcete vidět herce v úzkých, zajděte se podívat na jakékoliv představení, po tak dlouhé době, kdy nikdo z nás nehrál, to bude doslova adrenalinový zážitek," směje se hvězda Slunečné, jejíž natáčení jí nějaký ten čas v létě také zabere.

Ráda by o prázdninách s rodinou vyrazila na Krétu, ale vzhledem k situaci si to asi nechají ujít a přes budou cestovat po Čechách. Každoročně tráví dovolenou ve Velkých Losinách, kde jsou naprosti spokojeni, tak to zase zopakují.

Na zpověď Evy Decastelo se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube