Eva Decastelo se rozvádí poklidně: O milionový majetek žádná bitva nebude

Zdroj: Profimedia

Herečka a moderátorka Eva Decastelo před pár dny oznámila, že se se svým manželem Reném budou po třinácti letech rozvádět. Mnohé tak jistě napadla otázka, jak si během rozvodového řízení dobře zajištění manželé rozdělí svůj několikamilionový majetek. Odpověď je ale jednoduchá – nijak.

Eva Decastelo a René byli manželé krásných třináct let. Na první pohled dokonalý vztah ale před časem dospěl do svého konce. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,” oznámila Eva svým fanouškům na sociální síti a dodala, že i po rozpadu manželství zůstávají s Reném přátelé.

Na všem se dohodli

Jak uvedl zdroj z jejich okolí pro eXtra.cz, manželé se o rozvodu bavili již dlouho a na všem se dokázali skvěle dohodnout. „Mají to mezi sebou fakt krásně, na všem včetně výchovy a vypořádání majetku se už naprosto v pohodě domluvili před pár měsíci,” prozradil člověk blízký páru.

A rozhodnuto je i o jejich majetku v hodnotě několika desítek milionů korun. Vzhledem k tomu, že je podle informací zmíněné redakce Eva Decastelo jedinou majitelkou vily, kde s manželem a dětmi bydlí, a k ní přidružených pozemků, zůstanou nemovitosti v hodnotě zhruba 40 milionů korun jen jí. K tomu herečka a moderátorka vlastní byt v Praze. René je pro změnu majitelem domu na Pelhřimovsku. Protože manželé nebyli společnými vlastníky žádné ze zmíněných nemovitostí, není tento majetek ve společném jmění manželů, čili se nebude ani nijak rozdělovat.

Jsou si stále blízcí

Eva a René Decastelo se rozvádí v absolutním poklidu a hlavně důstojně. Původně nechtěli zprávu o rozpadu manželství ani ventilovat na veřejnosti a chtěli ji rozšířit jen v kruhu nejbližších, nakonec ale museli s pravdou ven. „Moc lidí o našem ‚rozchodu’ nevědělo, protože nebyl důvod to veřejně šířit. A nebýt toho, že jeden z těch, kterým jsme se svěřili, měl potřebu vyprávět to dál, asi bychom žádné veřejné prohlášení nedávali ani teď,” uvedl na svém Instagramu René a doplnil, že důvodem rozvodu rozhodně není žádná třetí osoba. Eva Decastelo pak v komentářích u příspěvku zanechala červené srdíčko. Tady o rozvodovou válku rozhodně nejde.