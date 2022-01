Eva Decastelo se koupe v mrazech, z jejího koníčku mají radost převážně pánové

Zdroj: Profimedia

Eva Decastelo už nějaký ten pátek holduje otužování a své odvážné ponory do ledové vody sdílí pravidelně na Instagramu. Dvojnásobná maminka si koníček nemůže vynachválit a navíc díky sexy plaveckým modelům vždy potěší i pánské oko.

Eva Decastelo se do otužování zamilovala už před rokem a koníček krásné moderátorce vydržel dodnes. Posilování imunity ledovou vodou podle Wima Hofa ostatně láká čím dál více celebrit, a to hlavně kvůli zdravotním benefitům.

Otužování totiž zlepší váš imunitní systém a schopnost snášet zimu. Celé tělo se bude lépe prokrvovat a posílíte kardiovaskulární systém. Je navíc dokázáno, že otužilci se mnohem lépe perou s nemocemi. Buď budete mít lehčí průběh, nebo neonemocníte vůbec.

Z některých fotek Decastelo se pánům zatajuje dech

Decastelo se těší na mrazy

Krásná moderátorka bere otužování skutečně zodpovědně, a tak koupel ve studené vodě nevynechala ani na Štědrý den a Silvestra. Novoroční ponor pak Decastelo natočila živě na Instagram.

"Začala mi koupací sezóna, tak tu budu chvilku otravovat s fotkama v plavkách," píše na Instagramu Eva.

Moderátorka svůj koníček předává i dalším kamarádům a kolegům

Počet plavek neznámý

Evě Decastelo často chodí do zpráv i komentářů dotazy, kolikery vlastní plavky. Na každém otužování má totiž dvojnásobná maminka nový model.

"No nevím, jestli to můžu napsat, když to čte můj manžel," odpověděla s humorem sobě vlastním jedné z fanynek.

Eva Decastelo už se otužuje přes rok