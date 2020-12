Eva Decastelo: Hvězda Slunečné promluvila o trápení v dětství!

Eva Decastelo už do ledové vody nahnala několik hvězdných kolegů, například zpěváka Milana Peroutku, či Báru Motlovou. Ta sice do vody vlezla, byl to pro ni ovšem šok!

"Eva je bezkonkurenční, protože u toho plave. K tomu jsem se ještě zdaleka nedostala. Mně otužování připomnělo to, že jsem hodně zhýčkaná a že mám ráda to svoje teplíčko. Řekla jsem si dost, jdu se otužovat," nechala se slyšet Motlová.

Tak co, vyzkoušíte tento nový trend? Nebo zůstanete raději v teple domova? Za nás tedy rozhodně tleskáme za odvahu! Eva Decastelo má ale pro všechny jasný vzkaz: "Otužování podporuje imunitu a je to zadarmo. Vřele to doporučuji i vám!"