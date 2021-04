Sexy galerie! Eva Decastelo propadla otužování, pánové jsou z její postavy paf

Eva Decastelo propadla otužování. Je jasné, že v době pandemie koronaviru nemá jakožto moderátorka dostatek práce, a tak může čas věnovat rodině a sobě. Koupání v ledové vodě má totiž příznivé účinky pro celé tělo. Decastelo není tak zdaleka jediná, která dobrovolně leze do Vltavy v zimě.

Sama tvrdí, že už si na otužování zvykla. V létě jí tak voda bude připadat možná příliš teplá. „Voda už začíná být teplejší, ale když se jde plavat v 7h ráno, tak to ještě trošku řeže. Co já budu dělat v létě, to fakt nevím,“ svěřila se moderátorka.

Na Instagram pravidelně postuje fotky z otužování a pravdou je, že je na ně radost pohledět. Eva má totiž dokonalou postavu. „Krásné nedělní ráno. Já ho zahájila v 7:46 tam, kde se mi poslední půlrok “čistí” hlava - v ledové Vltavě - aktuálně 3°C,“ informuje Decastelo.

Někdy se jí plavat nechce, ale zvyk je železná košile, a tak se nakonec donutí. „Původně jsem dnes vůbec nechtěla jít plavat, ale teploměr ukazoval mínus 14 °C a vysvitlo sluníčko,“ popisuje, co jí nakonec ponouklo nahodit plavky.

Decastelo se otužuje už několik měsíců

„Během chvilky jsem měla na sobě plavky a župan a byla na cestě k Vltavě! A stálo to za to! Zítra už se má oteplovat a takovou kosu už asi letos nezažiju,“ konstatovala Eva u dřívějšího snímku.

Decastelo však neleze jen do ledové vody. Zvládá skákat jen v plavkách do sněhu. „Když není po ruce voda, tak se musí do sněhu! A byla to pecka. Já to otužování fakt miluju. A co vy, zkusíte ten sníh?“ táže se svých příznivců.

Do ledové vody dobrovolně šla Kamu i Holubová

Eva Decastelo není zdaleka jediná celebrita, která propadla otužování. Mezi další odvážlivce patří třeba herečka Eva Holubová a kuchařka Kamu.

„Tak jsem to dala a je mi báječně. Musím říct, že takové hrdinství to není,“ konstatovala Holubová. „Vylezli jsme z izolace na procházku, venku nikde nikdo, úplnej zombieland! Našli jsme ledový jezero a dali otužovačku,“ napsala Kamu na svém profilu u snímku v ledové vodě. Otužování je zkrátka módní trend.

