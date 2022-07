Eva Decastelo promluvila o nové partnerce manžela: O všem vím a zhrzená nejsem

Zdroj: Profimedia

Eva Decastelo a René Decastelo působili jako stabilní pár, o to více veřejnost šokovalo jejich oznámení rozchodu. Krátce poté se navíc provalilo, že manžel moderátorky už randí s jinou ženou, taktéž Evou, se kterou je nyní na slunné dovolené. Eva Decastelo se proto rozhodla celou věc uvést na pravou míru a vysvětlit, jak to s Reném mají. Ten si podle ní kritiku nezaslouží. Nová Eva se totiž v jeho životě objevila až po skončení vztahu s půvabnou moderátorkou.

Eva Decastelo s manželem Reném překvapili veřejnost i média, když před nedávnem oznámili konec vztahu po třinácti letech. Manželé se brali v roce 2009 a dva týdny po svatbě se jim narodil prvorozený syn Michael. O rok později pak moderátorka přivedla na svět dceru Zuzanu.

"Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat," napsala Decastelo na Instagram.

Když se po pár dnech od oznámení rozchodu provalilo, že René Decastelo si už našel za matku svých dětí náhradu, rozpoutaly se rozsáhlé debaty, ze kterých podnikatel vycházel jako padouch. Z tohoto důvodu se rozhodla moderátorka celou věc objasnit.

Máme krásné vztahy

"Mám na vás takovou prosbu. Já jsem se k tomu původně vůbec nechtěla vyjadřovat, ale teď mám pocit, že prostě musím, protože to, co se píše, ubližuje Rendovi a není to pravda. Takže prosím vás, nejsem nešťastná, nejsem zhrzená, s Rendou máme strašně hezký vztahy, všechno jsme si čestně řekli a hezky jsme se rozešli. Jsme skvěle fungující rodiče a máme se přesto všechno pořád rádi a budeme se mít rádi, jen spolu nefungujeme jako partneři," zastala se Eva Decastelo svého stále ještě právoplatného manžela a dodala, že respektuje i jeho nový vztah.

"Eva není žádná jeho milenka, ale oficiální partnerka. Já o všem vím a všechno je v pořádku, tak prosím, buďme na sebe hodní," vyzvala moderátorka své sledující, aby přestali řešit její rozvod a psát urážlivé komentáře na profil Reného.

K rozchodu se na Instagramu vyjádřil i samotný René Decastelo, který též uvedl věci na pravou míru. "Před pár týdny jsme s manželkou oznámili veřejně rozchod, protože nás někdo zradil a vyprávěl, co si měl nechat pro sebe. Byl to vlastně trochu zázrak, že se nám tak dlouho dařilo utajit, že náš vztah skončil. A to je to podstatné: DLOUHO. Nebyl to ani z jedné strany úprk do náruče někoho jiného, ani jeden z nás není šokovaný nebo zoufalý, jak se teď snaží některé weby prezentovat. Prostě jsme si přiznali, že už hodně dlouhý čas žijeme jen vedle sebe a ne spolu, že nejsme šťastní. Ze spousty různých důvodů, do kterých nikomu kromě nás nic není. Tak jsme se domluvili, že budeme fungovat spolu jen pro naše děti. Nic víc, nic míň. Každý, kdo mě zná (včetně expartnerek) potvrdí, že děti jsou pro mě na prvním místě," napsal podnikatel, který v posledních dnech čelil masivní kritice své osoby.