Eva Decastelo vytočila manžela žhavou fotkou, rozčílený René teď otočil

Eva Decastelo si užívá romantickou dovolenou se svým novým partnerem Tomášem Třeštíkem. Dvojnásobná maminka z exotické destinace pravidelně nahrává fanouškům na sociální sítě sexy snímky, kde vyniká její nadupaný dekolt. Polonahé snímky ale pořádně zvedly ze židle manžela moderátorky, Reného Decastelo. Ten své bývalé partnerce poslal ostrý vzkaz.

Eva Decastelo si po bolestivém rozchodu s manželem Reném Decastelo užívá své čerstvé lásky s fotografem Tomášem Třeštíkem a hrdličky si momentálně užívají romantickou dovolenou, kam společně odcestovaly.

Dvojnásobná maminka se z Kapverdských ostrovů pravidelně ozývala svým fanouškům skrze sexy snímky v plavkách a pánům se z odhalených fotografií tajil dech. Jednu svůdnou momentku nahrál na svůj Instagram také pyšný fotograf, který se na vnadnou krásku nemůže vynadívat a je do ní po uši zamilovaný.

To byla ovšem poslední kapka pro Reného Decastela, který se rozhodl okomentovat chování své bývalé partnerky a matky jeho dvou dětí.

Renda byl skvělý manžel

"Tak děkujeme! Děti v pubertě a jejich spolužáci ocení polonahou fotku matky a hlavně ty "zábavné" komentáře obdivovatelů z milosti, které zase vyvolá!" napsal René Decastelo s velikou dávkou ironie do svého příběhu na Instagramu.

Daný snímek pak poměrně rychle z profilu Tomáše Třeštíka zmizel. Dá se předpokládat, že smazáním fotografie reagoval právě na kritiku stále ještě manžela své partnerky. Ačkoliv manžel Evy Decastelo rozjel poměrně osobní útok, ona zůstala ledově chladná a nenechala se vyprovokovat.

"Užíváme si s Tomášem hezkou pracovní dovolenou a máme se hezky. Nic víc k tomu říkat nechci. Renda byl skvělej manžel a je to úžasný otec našich milovaných dětí," sdělila velice diplomaticky webu Extra. Na to, jak to dvojnásobné mamince sluší u moře, a čím vlastně vyprovokovala svého ex, se můžete sami podívat v naší galerii.

"Jsme v pohodě, nic se nestalo, je to naše soukromá věc," uvedl následně René pro Expres. Všechno zlé je tedy, zdá se, zažehnáno.

Eva Decastelo na manželův útok nijak nereagovala