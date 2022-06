Eva Decastelo s manželem byli po uši zamilovaní, teď se z lásky stalo přátelství

Zdroj: Profimedia

Moderátorka a herečka Eva Decastelo oznámila svým fanouškům nečekanou zprávu. Přestože se její manželství se scenáristou Reném zdálo na první pohled jako pohádkové, k idylce mělo v poslední době daleko. Krásná maminka dvou dětí přišla se oznámením, že s manželem nevidí společnou budoucnost a rozvádí se.

Krásné manželství Evy Dacestelo a jejího manžela, producenta a scenáristy Reného, bylo dlouhá léta pro mnohé vzorem a takřka prototypem ideálního soužití. Z jejich lásky vzešly dvě děti a celá rodina působila nesmírně šťastně. Eva a Rané společně často vyráželi na nejrůznější společenské akce a i na veřejnosti si dávali najevo svou lásku. O to větším překvapením pro všechny bylo oznámení herečky, ve kterém uvedla, že se s manželem rozvádí.

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,” šokovala Eva Decastelo fanoušky na sociální síti.

Seznámil je expartner

Eva Decastelo a René se vzali v roce 2009, znali se ale dávno předtím, než se vůbec dali dohromady. Paradoxně je seznámil tehdejší přítel Evy, Matěj Ruppert. „Kdysi dávno jsem žila a byla zasnoubená s Matějem Ruppertem, který se kamarádil s Patrikem Hezuckým. René tehdy připravoval projekt pro televizi a psal to na míru pro dva moderátory, právě Patrika a Matěje. Měli se sejít v restauraci a Matěj s Patrikem mě vzali s sebou. Takže moje oficiální a první seznámení s mým budoucím manželem mi zařídil můj partner,” smála se před lety v rozhovoru pro Aha! Eva Decastelo.

Hned si ale kolem krku nepadli. Zájem o sebe začali projevovat až o několik let později, když René Evu oslovil, aby moderovala křest jeho knihy.

Utajená svatba

Po několika měsících randění přišla Eva Decastelo do jiného stavu. A protože chtěli s Reném chtěli, aby se miminko narodilo do kompletní rodiny, tak se ještě na poslední chvíli rozhodli vzít. Herečka se tak vdávala v osmém měsíci těhotenství. O dva roky později se dočkali ještě druhého potomka. Štěstím manželé zářili několik dlouhých let, tomu je teď ale konec.