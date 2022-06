Eva a René Decastelo rozvod oznámit nechtěli: Donutily je ale smutné okolnosti

Zdroj: Profimedia

Herečka a moderátorka Eva Decastelo před několika dny vyrazila dech svým fanouškům, když oznámila, že se po třinácti letech manželství bude rozvádět. Teď ale na povrch vyplývají informace, ze kterých vyplývá, že manželé rozpad svého vztahu veřejně vůbec řešit nechtěli. Nakonec tak museli učinit kvůli zradě blízkého člověka.

Několik dlouhých let bývali Eva Decastelo a její manžel René označováni za jeden z nejkrásnějších a nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Pravidelně navštěvovali společenské akce, na kterých nešetřili doteky a dávali všem najevo, že k sobě zkrátka patří, a působili neuvěřitelně šťastně. Před pár dny ale přišel zásadní zlom. Herečka totiž na sociální síti oznámila rozvod.

Zůstanou přáteli

Na Instagramu Eva svým fanouškům sdělila, že zkrátka ne všechno v životě dopadne tak, jak si lidé plánují, a že si s manželem uvědomili, že je jejich společná cesta u konce. „Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé a hlavně rodiče našich úžasných dětí,” napsala herečka a dodala, že záležitost rozhodně nechce veřejně nadále jakkoliv řešit či vysvětlovat.

Po zveřejnění informace, která byla pro všechny její fanoušky obrovským překvapením, se pochopitelně začaly rodit nejrůznější spekulace o tom, co mohlo za rozpadem manželství stát. A objevovaly se i zvěsti, že manželství ukončila nevěra. To už ale René Decastelo nevydržel a rozhodl se prozradit víc.

Nikdo další na manželství vliv neměl

„Je to už pár měsíců, co jsme si s Evi řekli, že nemáme budoucnost jako partneři a manželé. Pro senzacechtivé dodávám, že na to neměl vliv nikdo další, jen my dva,” vysvětlil René na Instagramu, aby dementoval spekulace o nevěře. „Moc lidí o našem ‚rozchodu’ nevědělo, protože nebyl důvod to veřejně šířit. A nebýt toho, že jeden z těch, kterým jsem se svěřil, měl potřebu vyprávět to dál, asi bychom žádné veřejné prohlášení nedávali ani teď,” pokračoval spisovatel a scenárista, kterého zradil člověk z jeho okolí.

„Oba jsme s tím smíření, máme to uzavřené a fungujeme spolu jako rodiče našich skvělých dětí. A to je přece to hlavní,” dodal ještě.