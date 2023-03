Eva a René Decastelo: Vyhrocené emoce před koncem vystřídal smířlivý rozvod

Zdroj: Profimedia

Eva Decastelo byla dlouhých třináct let vdaná za otce svých dvou dětí Reného Decastela. Nyní je po měsících od rozchodu moderátorka konečně oficiálně rozvedená žena. Ukončení manželství prý proběhlo přátelsky a dvojice se na všem dohodla předem.

Eva a René Decastelovi udělali za svým třináct let trvajícím manželstvím udělali definitivní tečku. Rozvod proběhl u Obvodního soudu pro Prahu 9 Na Míčánkách a informaci následně potvrdil René webu Extra.

"Ano, je to pravda, rozvedli jsme se. Byl to nesporný rozvod, na všem jsme se v klidu domluvili předem," prozradil scenárista, který byl iniciátorem rozchodu, jelikož se zamiloval do ragbistky Evy Korniové Jung, s níž nyní tvoří pár.

Ani Eva Decastelo ale nezůstala dlouho na ocet a jejím novým partnerem je fotograf Tomáš Třeštík. Decastelovi mají jedenáctiletou Zuzanku a třináctiletého Michaela ve střídavé péči a ukončení manželství bylo natolik v klidu, že si k soudu ani jeden z nich dokonce nepřivedl advokáta.

Děti ocení matčinu polonahou fotku

Konec vztahu Evy a Reného Decastelových byl pro všechny šok. Manželé do té doby působili jako ideální pár a nikdo netušil, co se u nich ve skutečnosti děje. Důvodem krachu jejich manželství byla také ragbistka Eva Korniová, ale dá se předpokládat, že problémy ve vztahu měli již delší dobu.

Dvojice se rozhodně nerozešla ve zlém a kvůli dětem udržují v rámci možností přátelskou komunikaci. "Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat," vysvětlila loni Decastelo na svém Instagramu.

Před nedávnem ale scenárista na své sociální síti naznačil, že s exmanželkou nemá zase tak ideální vztahy, jak se Eva snaží prezentovat. Možná šlo ale jen o vyhrocené emoce z končícího svazku. "Tak děkujeme! Děti v pubertě a jejich spolužáci ocení matčinu polonahou fotku, a hlavně ty "zábavné" komentáře obdivovatelů z milosti, které zase vyvolá," okomentoval jednu z mnoha odvážných fotek, kterými Decastelo pravidelně zásobuje svoje fanoušky. Mezitím se ale vyhrocená situace opět zklidnila, což dokazuje i harmonický průbeh soudu.

Eva Decastelo už našla po rozchodu s manželem novou lásku