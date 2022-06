Eva Decastelo se rozvádí: Manželství se scenáristou končí pro třinácti letech

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Decastelo a její manžel René byli pro mnohé prototypem ideální dvojice a snad nikoho by nenapadlo, že se v jejich manželství vyskytují nejrůznější problémy. Opak je ale pravdou. A že nešlo o nějaké banality, nyní sama herečka potvrdila na sociální síti. Oznámila totiž, že se rozvádí.

V manželství spolu byli krásných třináct let, mají dvě úžasné děti a na oko působili jako ten nejšťastnější pár. A tím Eva Decastelo a její manžel René jistou dobu rozhodně byli. Nakonec ale přišli na to, že se jejich životní cesty rozcházejí a každý má o společné budoucnosti jinou představu. A tak herečka přišla s poměrně šokující informací. S manželem se rozvádí.

Nemáme budoucnost

O smutnou novinku se herečka podělila se svými fanoušky na sociální síti. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,” uvedla Eva Decastelo na svém Instragramu. Zároveň ale zdůraznila, že chtějí být oba maximální podporou pro své děti, které jsou pro ně na prvním místě.

„Ale dál zůstáváme přátelé a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,” dodala ještě herečka, která na sociální síti u příspěvku vypnula možnost přidávat komentáře.

Krásné manželství

Eva Decastelo si scenáristu Reného vzala v roce 2009 a ještě ten samý rok se jim narodil syn Michael. Dva roky na to se dočkali ještě dcery Zuzany. O tom, že bylo dlouhou dobu jejich manželství plné lásky a štěstí, není pochyb. Herečka často na sociálních sítích sdílela zamilované fotky s manželem, společně se objevovali na společenských akcích a byli mnohými považováni za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Nikoho by tedy nenapadlo, že i tato láska nakonec skončí rozvodem.