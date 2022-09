Eva Decastelo prožívá hektické období: Kvůli práci si Třeštíka moc neužije

Zdroj: Profimedia

Eva Decastelo a Tomáš Třeštík na sociální síti před pár dny potvrdili, že tvoří nový pár českého šoubyznysu. O tom se ostatně spekulovalo již nějakou dobu. Jak to ale vypadá, dvojice si společných chvil moc neužije. Herečka a moderátorka totiž pro kafe.cz prozradila, že má plné ruce práce.

Eva Decastelo před pár dny oslavila své 44. narozeniny, během kterých vyšlo na povrch, že s fotografem Tomášem Třeštíkem tvoří pár. Ten jí totiž pogratuloval prostřednictvím svého Instagramu, na kterém zveřejnil fotku, na níž se k němu herečka láskyplně tiskne a líbá jej na tvář. „Vše nejlepší!” napsal Tomáš Třeštík k příspěvku a text doplnil červeným srdíčkem. Právě srdcem pak v komentářích reagovala na gratulaci i sama Eva Decastelo.

Na oslavu dorazila pozdě

S Třeštíkem pak ale podle všeho Eva Decastelo narozeninový den nestrávila. Spěchala totiž do Olomouce za svými blízkými. „Přijela jsem na slavnostní večeři sice o hodinu později, ale i tak to bylo super. Strávila jsem to hezky s přáteli v Olomouci,” prozradila moderátorka a herečka pro kafe.cz s tím, že další den se už musela opět věnovat pracovním povinnostem.

Práce má nad hlavu

A práce ji jen tak nepustí. „Zaplnil se mi diář do konce roku, takže teď jezdím po celé České republice a jsem tak prakticky buď v práci, nebo s dětmi,” nechala se ještě Eva Decastelo slyšet. Otázkou pak zůstává, zda její velké pracovní nasazení nebude vadit jejímu partnerovi Tomášovi Třeštíkovi. Ke vztahu se ovšem nestárnoucí kráska vyjadřovat nechtěla. „Ani se nemusíte ptát, já všem říkám, že se k soukromí nevyjadřuji,” reagovala na náš dotaz Eva, která si svou lásku střeží jako oko v hlavě.