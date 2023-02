Eva Feureislová o detailech vztahu s Paroubkem: Mentor se sexy mozkem

Zdroj: Profimedia

Hvězda reality show Vyvolení Eva Feuereislová se opravdu nezdá. Na svém Instagramu na sebe často upozorňuje dokonalým tělem a perfektním vzhledem, málokdo by tak hádal, že se angažuje i v takových tématech jako je politika.

V rozhovoru pro kafe.cz přiznala, že dlohodobě spolupracuje s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem. Ten byl pro veřejnost známý pod přezdívkou sexy mozek, kterou mu v minulosti dala jeho bývalá manželka.

Společná práce

Eva se na svém Instagramu často vyjadřuje k tématům, které se týkají politiky a veřejného dění. V poslední prezidentské volbě například podpořila kandidáta Karla Diviše. K politice má blízko díky bývalému premiérovi Jiřímu Paroubkovi. „S panem Paroubkem už několik let spolupracuji. Spolupracovala jsem s ním na volební kampani, kterou dělal v Ostravě. A fascinovala mě jeho chytrost a vůbec to, jakým způsobem pracuje. Je to neobyčejně inteligentní člověk a je pro mě svým způsobem vzorem a mentorem, protože já jsem se díky němu dostala do sfér, o kterých jsem si nemyslela, že se do nich dostanu. Do odvětví politiky a politických záležitostí. Když jsem s ním diskutovala o některých věcech, tak mi prostě úplně otevřel oči,” prozradila v otevřeném rozhovoru.

Sexy mozek

Hvězda reality show Vyvolení by se pod legendární výrok Petry Paroubkové z roku 2007 podepsala. Sympatická blondýnka a tehdejší partnerka Paroubka v minulosti řekla, že má podle ní Jiří hlavně sexy mozek. „Ano, já se jí nedivím. Ono v dnešní době je spousta mužů, který třeba vypadají hezky, ale často si hrajou na něco, co nejsou. A ve finále potom žena zjistí, že jsou úplně „vypatlaní“. To je bohužel takové pozlátko dnešní doby. Někde někoho potkáš, pán si hraje na něco, co není, co má a nemá, kde pracuje. Potom ty ženy s tím jdou do vztahu a nakonec zjistí, že to není chlap, ale lejno, lejno u cesty. Pan Paroubek mě mile překvapil tím, jaký je. Jeho bývalá žena na něj naházela spoustu špíny. Ale ve skutečnosti je to velmi vzdělaný a slušný chlap. Přece jenom je to bývalý premiér Český republiky, takže je jasné, že má něco v hlavě. V dnešní době už chlapi nejsou vůbec chlapi. Nemají úroveň, někam přijdou a ani nepodrží dveře. Pan Paroubek je tak trochu stará škola a velmi vzdělaný člověk. Lidé možná v minulosti kritizovali jeho počínání jako premiéra, ale když se podíváš, co máme teď s Fialou, tak myslím, že ještě rádi vzpomínají na pana Paroubka. Vzpomínají, jak dobře za něj bylo.”

Celý rozhovor s Evou Feuereislovou alias plastic queen najdete na kafe.cz.