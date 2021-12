Plastiková blondýna z VyVolených v Like House: Brousí si zuby na Freescoota?

Eva Feuereislová

Do vily LIKE HOUSE míří bývalá účastnice VyVolených Eva Feuereislová, která to hodlá pořádně roztočit. Už před nástupem do reality show se nechala Plastic Queen slyšet, že se jí líbí influencer Freescoot.

Zdroj: TV PRIMA Soutěžící v reality show LIKE HOUSE 2 navštívila bývalá účastnice VyVolených z roku 2013, Eva Feuereislová. Plastic Queen to chce ve vile pořádně roztočit. "Přišla jsem do LIKE HOUSE udělat trošku vítr, protože si myslím, že je to tam nějaký mrtvý," prozradila Eva s tím, že z influencerů zná pouze jednoho. "Znám Freescoota. Zjistila jsem podle Facebooku, že jsme si psali už v roce 2017. Teď nedávno jsem ho potkala v jednom z pražských barů, tak jsme se pozdravili a hrozně se mi líbí," netají se milovnice plastických a estetických zákroků sympatiemi vůči Freescootovi. Eva o mně hezky mluvila, tak jsem jí napsal "Evu znám hlavně z VyVolených, protože jsem na to koukal. Pak vím, že komentovala LIKE HOUSE a hezky o mně mluvila. Psala, co všechno by se mnou dělala, tak jsem ji kontaktoval," vysvětlil Freescoot. Někteří influenceři ale z příchodu Evy zrovna nadšení nebyli. "Nechtěl jsem už hosty, nechtěl jsem hosty na večer, nechtěl jsem hosty na zbylé dva týdny. Nechtěl jsem program, nechtěl jsem dneska už nic," postěžoval si znuděný Sebastian. Podobně na tom byla i Tereza Koubková alias @holkazletne, která nejspíš zaslechla Evy hodnocení své osoby. "Ta Tereza je teda důležitá, to by člověk skoro řekl, že ji brzy uvidíme minimálně na kandidatuře na prezidenta. Nebojí se jít proti nikomu a na všechno má argumenty. Velice zvláštní paní, která má jednu půlku hlavy hnědou a druhou modrou," okomentovala Feuereislová zápalenou ekoložku a tím u ní ihned dostala stopku. Nemám tušení, kdo je Evča, hlásí Holka z Letné "Nemám nejmenší tušení, kdo je Plastic Queen Evča, znám ji pouze z nějakýho reakčního videa, který si pouštěli kluci. Neměla jsem možnost ji poznat, ale asi budu mít tu možnost, jelikož spí u mě na pokoji," přiznala Tereza, že viděla část videa Feuereislové, kde o ní nemluvila zrovna nejlépe. "Kde jsou všichni? Tady se spát nebude!" vezme Eva vilu útokem a její párty nálada rozhodně nebude všem po chuti. Jak dopadne pobyt Evy ve vile, dojde na konflikty s Terezou nebo se prohloubí se její vztah s Freescootem? Druhá řada reality show LIKE HOUSE pokračuje dnes v 18.00 a ve 22.20 na novém kanále Prima SHOW. Eva to hodlá ve vile pořádně rozjet