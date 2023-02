Plastic queen o Vémolovi: Když Lela rodila, hrubě se dožadoval sexu jinde!

Zdroj: Profimedia

Mistr v popíraní nevěr a MMA bojovník Karlos Vémola má na triku další průšvih, kdy byl viděn v Thajsku s prsatou kráskou, zatímco jeho žena Lela Ceterová se doma stará o dvě děti. K celé situaci se vyjádřila i česká plastic queen Eva Feuereislová, která na něj práskla nejednu pikantnost.

Eva Feuereislová alias plastic queen se s tím rozhodně nemaže. Za svoji prořízlou pusu se nestydí a nebojí se jít ven i s informacemi, které by si leckdo nechal pro sebe. I za to by byl rád Karlos Vémola, o němž bývalá účastnice Vyvolených řekla řadu věcí.

Tvrdí, což pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že se k ženám nechová hezky. Za normálních okolností by jí to bylo jedno, ale z jednoho důvodu jí to drásá srdce. "Vadí mi to kvůli tomu, že mu naletěly některé moje kamarádky, které nebyly dost opatrné, a pak na tom nebyly psychicky úplně dobře," uvádí v rozhovoru pro kafe.cz a rozvádí, jak měl mít Vémola sex s její blízkou přítelkyní, když Lela rodila. V době, kdy nastupovala do sanitky, jí psal, že se za ní zastaví ji vy**dat.

Myslela si, že Lela je semetrika

Poukazuje na to, že Vémola je nevěrný neustále a ještě si nedává pozor, jak tomu bylo nyní v Thajsku, kam odjel s prsatou blondýnou Larou, která je barmankou v nočním klubu Pitkin v Brně.

"Většina frajerů, když už přijde na nějakou nevěru, tak zalezou někam do díry, tam si užijou a jdou domů, z díry vylezou za tmy a nikdo nikoho nezná. Nikdo nikoho nikam nebere," uvádí a dodává, že Lely je jí opradu líto. Dříve si o Lele myslela, že je semetrika, a tak si Karlos natruc dělá co chce. Názor už ale změnila.

"To, co dělá, už je moc. To už je za hranicí veškerý lidský soudnosti, důstojnosti a pochopení tý situace. Co je to za člověka? To není člověk, to je monstrum. Za mě je Karlos Vémola sprosté monstrum a duševní chudák, který musí tyhle věci dělat," myslí si Eva Feuereislová.

Karlose ani za peníze

Karlose Vémoly by se podle jejích slov nedotka Eva ani tyčí. Není podle ní dobrý manžel a jako kamarád taky za nic nestojí. "Nechtěla bych ho ani zadarmo, ani za peníze. Kdyby mi za to někdo zaplatil, abych byla s Karlosem, tak bych to nevzala," objasnila.

O Karlosovi si zkrátka myslí své a nic jiného ji nepřesvědčí o opaku. Není se ostatně ani čemu divit, vzhledem k tomu, co o něm říká. Celý rozhovor s ní naleznete na kafe.cz.