Eva Horáková (†50): Co o zesnulé hvězdě řekl její taneční partner?

Zdravotnictví - Práce v čisté výrobě - až 35.400 Kč/měs. + benefity 32 000 Kč

Máte rád/a čisté prostředí a chcete pracovat ve výrobě? Hledáme kolegy/ně do výroby pro jednu z nejvýznamnějších farmaceutických firem na světě. Práce je to velmi čistá a skvěle finančně ohodnocená. K základní mzdě získáte spoustu benefitů, a to buď finančních (čtvrtletní bonusy, provize z obratu, příplatky za noc, svátky, příspěvek na ubytování...) tak i dalších (např. Flexipassy - lze využít na koupi kuponu MHD, levné obědy, dovolená navíc + sick days...). Pokud máte praxi ve výrobě, jste pečlivý/á a chcete získat stabilní zaměstnání, neváhejte nás kontaktovat. Co bude náplní Vaší práce? Obsluha výrobní, balící linky a strojů. Doplňování surovin a materiálu. Evidence a kontrola hotových výrobků. Pracoviště: Praha 10. #1AI2K