Zemřela Eva Horáková: Tohle o hvězdě baletu prohlásil její taneční partner

Eva Horáková zemřela 3. srpna. Odešla náhle a nečekaně. Vedoucí souboru baletu Opery Národního divadla zřejmě postihla zástava srdce. Chybět bude rodině i kolegům, jenž na ni nedali dopustit. Důkazem jsou nedávná slova jejího tanečního partnera.

„Pokud vůbec bilancuji, tak si prostě říkám, že jsem si to užila a ničeho nelituju. Měla jsem štěstí na choreografy i taneční partnery a jsem vděčná, že u tance, který miluji odmalička, stále jsem. To, že můžu předávat zkušenosti souboru, být i na jevišti a potkávat se s lidmi, mě velmi naplňuje,“ řekla nedávno při příležitosti svých padesátých narozenin v rozhovoru pro Taneční aktuality. Byla plná života a dělala, co ji baví.

Eva Horáková byla šťastná jak v práci, tak v osobním životě. 3. srpna však nastala tragédie, když ji měla postihnout zástava srdce. Podle Blesku toho byl svědkem její desetiletý syn. Tragická zpráva se začala šířit jako lavina a její kolegové neskrývají smutek.

„Pro mě osobně byla vždy inspirativní osobností, nenahraditelným jevištním partnerem a naprosto spolehlivým profesním bodem. Zanechala hlubokou stopu, kterou si budeme uchovávat,“ vzpomíná na svou kolegyni a taneční partnerku vedoucí uměleckého souboru Laterny magiky Pavel Knolle na stránkách Národního divadla.

Horáková kariéru zahájila ve Slovenském národním divadle. Posléze v roce 1992 nastoupila do Laterny magiky, kam ji pozval choreograf Libor Vaculík do inscenace Hra o Kouzelné flétně.

Nedávno oslavila padesáté narozeniny

Zdroj: Archiv ND

„Excelovala pak v mnoha sólových rolích, v roce 2002 byla nominována na Cenu Thálie a v roce 2005 získala cenu Philip Morris Ballet Flower Award pro nejlepšího baletního umělce v České republice,“ píše web narodní-divadlo.cz.

Během své kariéry hostovala třeba v Pražském komorním baletu, kde tančila v choreografiích Svatby a Slovanské dvojzpěvy. Zkušenosti měla i z divadla F. X. Šaldy v Liberci (Carmen, Peer Gynt).

Spolupracovala také se souborem La Compagnie Commun Instant, který vedl francouzský choreograf Jean-Pierre Aviotte. Věhlasný choreograf Petr Zuska pro ni a Pavla Knolleho vytvořil duet Lyrická (2008).

„V roce 2012 se navíc stala vedoucí baletního souboru Opery Národního divadla a dál tančila menší role v choreografiích v operách, tanečního světa se tak nikdy nemusela vzdát, ani když se jí ve čtyřiceti letech narodil syn, ani později,“ informuje Národní divadlo, které vyjadřuje rodině a pozůstalým hlubokou soustrast.