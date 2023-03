První Popelka Eva Hrušková: Uháněl ji Jaromír Hanzlík, odradil ho její věk

Zdroj: Profimedia

Když se na televizních obrazovkách objevila první černobílá Popelka, jediné ženské oko nezůstalo suché a muži pro změnu toužili svírat roztomilou dívku ve svém náručí. Měli ale smůlu, herečka byla velmi cudná a ještě dlouho po své životní roli zůstala nepolíbená.

Když se v roli černobílé Popelky objevila roztomilá Eva Hrušková, bylo jasné, že se z ní stane hvězda. Ženám se líbilo, jak svou roli procítila a muži toužili sevřít onu něžnou blondýnku ve svém náručí. Bohužel jim to nevyšlo, herečka o žádnou lásku ani románek nestála. I když možná s jedním mužem by si tenkrát přece jen dala říct.

„Ještě dlouho po Popelce jsem byla nepolíbená, byla jsem velká šprtka, zajímaly mě jen dějiny umění a divadla. Ale v tom roce, kdy se točila Popelka, nastala situace, kdy bych si tedy dala říct, a nevyšlo to,“ prozradila pro Extra herečka, a také zavzpomínala, jak po ní pálil tehdejší idol dívčích srdcí Jaromír Hanzlík a co ho odradilo.

Pálil za ní Hanzlík i Štědroň, s Třískou se na natáčení nepotkala

"Jednou, když už se mi začal zvětšovat hrudník, jsme točili pohádku Učedník kouzelníka Čáryfuka, ve které hráli i Milan Stehlík a Jaromír Hanzlík. A Hanzlík za mnou pořád běhal. Režisérka Vlasta Janečková si toho všimla, vzala si ho stranou a říkala mu: ‚Co blbneš, vždyť jí je čtrnáct! Je pod zákonem‘. A on toho nechal. Přiznala mi to až po natáčení. Já bych se přitom tenkrát nebránila, aby se mnou koketoval Hanzlík. Já bych to bývala brala, už byl slavný a líbil se mi,“ zasmála se po letech naše první Popelka.

Také zavzpomínala na to, že se jí líbil její herecký partner Jiří Štědroň, ale jeho doteky a polibky jí v té době byly krajně nepříjemné. Zato s Janem Třískou, který hrál v Popelce potulného loutnistu, se při natáčení vůbec nepotkala. Bylo to zvláštní, ale neměli spolu jedinou natáčecí scénu, takže se poprvé viděli až po revoluci, a to konkrétně v roce 1996, kdy přijel Tříska na návštěvu z USA a natáčeli spolu písničky z této pohádky.

Hrušková byla nepolíbená šprtka ještě dlouho po natáčení Popelky

Divadlo miluje Hrušková celý život. Vystudovala loutkoherectví a vdala se velmi mladá. Nutno podotknout, že se také velmi brzy rozvedla. Myslela si, že osudová láska na ni teprve čeká. Bohužel však nepřišla v podobě druhého manžela, který rád a často pil, tudíž se život po jeho boku nedal snést. Když se odhodlala k rozvodu, myslela si, že všechno zlé má konečně za sebou.

Jenže to ale tak nebylo a následovala sebevražda Hruškové tatínka. Ten byl komunistickým režimem odsouzen k vězení, tak si raději sáhl na život. Herečku to velmi zasáhlo a dlouho si myslela, že už nikdy nenalezne v životě mír a klid. Nakonec se ale štěstí obrátilo i na ni, a to, když potkala svého prince v podobě herce Jana Přeučila. Za toho se provdala v roce 2000 a jsou spolu šťastni dodnes.

„Honzík je ten nejhodnější a nejlaskavější muž, kterého znám. Myslím si, že důležitější je být ve vztahu spíš spokojený a mít klid než mít vždy pravdu. My máme na spoustu věcí tak podobné názory, že nemáme žádné problémy. My se nehádáme, nemáme žádné rozbroje," ukončila své vyprávění o mužích Hrušková.