Jeníčková dostává peníze i od českých hvězd, díky drahé léčbě se učí opět chodit

Zdroj: Profimedia

Představitelka legendární Vendulky utěšitelky z Básníků řeší nepříjemnou zdravotní komplikaci. Po útoku dvou psů se učí Eva Jeníčková znovu chodit. Její léčba je natolik finančně náročná, že přátelé pro ni zřídili fond, kam lidé posílají finanční pomoc.

Evu napadli v parku v Los Angeles dva pitbulové, kteří utekli svým majitelům. Herečka se po útoku dlouho neukazovala na sociálních sítích, nyní ovšem zveřejnila snímky z probíhající léčby. Peníze, které Eva vybere na serveru GoFunMe, na němž má profil s názvem Zdravotní fond pro Evu - Pomozte jí znovu chodit, hodlá investovat do dalších procedur na trenažeru NASA nebo v přetlakové komoře. Peníze na její fond poslal i herec Marek Vašut a režisér Marhoul.

Vážná zranění

Herečka má za sebou vážnou operaci a dvanáct týdnů rekonvalescence, nyní se učí znovu chodit. „Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen, ztenčil se a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve,“ popsala svá zranění.

Těžké začátky v USA

Eva se léčí v Americe, kde žije už desítky let. Začátky tam pro ni ovšem nebyly vůbec lehké. Jako mladá studentka se tam dostala díky Fulbrightovu stipendiu, sama ovšem přiznala, že se několikrát chtěla vrátit do České republiky. "Angličtinu jsem sice uměla, protože jsem se ji učila od druhé třídy. Když jsem tam přišla na studia, začínala jsem s tancem, protože se při něm nemusí mluvit, tudíž přízvuk, který máte, nevadí. A navíc jsem si ještě platila za hodiny herectví a zpěvu. Tím pádem mi docházely peníze, protože stipendium tehdy bylo tisíc dolarů a já dala šest set za bydlení a dvě stě za metro. Tak jsem si ještě přivydělávala jako model. Stála jsem fotografům a malířům. Bylo to těžké. Zpočátku jsem se chtěla vrátit do Česka, všechno na mě padalo. Ale chtěla jsem to zvládnout. A teď bych se už bez Ameriky neobešla," prozradila v rozhovoru pro Novinky.