Eva Jeníčková málem skončila na vozíku: Po útoku pitbullů se dočkala zázraku

Eva Jeníčková

Zdroj: Profimedia

Je to už pět let, co českou herečku žijící v Americe napadli v parku dva pitbullové a přivodili jí ošklivá zranění. Ta byla natolik rozsáhlá, že se s následky nestárnoucí kráska potýká dodnes. V její léčbě ale konečně nastal velký průlom. Vůbec poprvé od incidentu totiž udělala bez pomoci druhých první kroky.