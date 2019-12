Podivné chování Evy Josefíkové, je to ještě normální? Známe názor odborníka!

Zeptali jsme se na názor známého psychiatra, pana Jana Cimického, zda je odmítání jakýchkoliv sociálních sítí u veřejné osoby problém a zda si tím pracovně neškodí!

Mile nás překvapilo, že ani pan Cimický nevlastní Facebook či Instagram a naopak říká, že v dnešní době je to výhra! "Já také nemám sociální sítě a odmítám to. Myslím si, že je lepší žít opravdový život, než ten virtuální."

Také dodal, že se rozhodně musí jednat o vyrovnaného jedince, protože lidé se můžou cítit být vyřazeni z kolektivu, když nedělají to, co druzí. Potvrdil tím, že Josefíková je zkrátka samorost, která si vždy dělá, co chce!