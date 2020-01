Eva Josefíková svým přiznáním šokovala: Nahota a podfuky!

Za svoji kariéru se setkala již s mnoha úskalími. Stává se, že je herečce slíbena role, ale posléze je předabována či dokonce přeobsazena. „Neřekla bych, že je to normální. Když se vám to stane poprvé, tak je to šok. Dokud se vám to nestane, tak vás to nenapadne. Zklamání učí člověka co a jak dál,“ pokračuje mladá herečka, která postupně opouští role princezen. Poslední si prý zahrála v nejnovější štědrovečerní pohádce Princezna a půl království.