Evu Josefíkovou trápí její prsa: Dnešní doba je divná! Psychika dostává zabrat

Rodina je pro Josefíkovou nejdůležitější na světě. Jednou s ní netrávila čas na Vánoce a odjela k moři. Dodnes toho lituje. „Bylo to před dvěma lety, ale pak mě to mrzelo, protože jsem stejně proseděla celou noc na Skypu a nahlížela k mojí sestře do obýváku, kde se sešla celá rodina. Všichni rozbalovali dárky, zatímco já jsem byla tisíc kilometrů daleko a popíjela piňakoládu. Přišlo mi to líto a uvědomila jsem si, že Vánoce mám pevně spojené s rodinou a už nikdy nikam odjíždět nebudu,“ popsala, jak podstatné jsou pro ni rodinné vazby.