Evu Josefíkovou trápí její prsa: Dnešní doba je divná! Psychika dostává zabrat

Dokonalá pro ostatní, ale ne pro sebe! Lucka Borhyová přiznala TRABLE S POSTAVOU

Kdo by to byl řekl, že právě krásná moderátorka Lucie Borhyová přizná, že někdy s tím, jak její na první pohled dokonalá postava vypadá, není úplně spokojená. Dokonce se občas dostala i do situací,…