Eva Josefíková se ostříhala nakrátko: Z proměny byli v šoku kolegové i manžel

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Josefíková se vždy pyšnila dlouhými hnědými vlasy, na premiéře nového seriálu ale všechny překvapila svým novým účesem. Své kadeře totiž razantně zkrátila. S proměnou je maximálně spokojená, jen její fanoušci z jejího rozhodnutí do stropu radostí úplně neskáčou.

Jedna z nejkrásnějších českých hereček Eva Josefíková už roky toužila po krátkých vlasech. Dlouhou dobu si jej ale kvůli své práci nemohla dovolit. Teď konečně přišla ta správná chvíle. „Bylo to moje rozhodnutí. Už dlouho mě lákalo změnit délku vlasů, ale nebyl čas,” uvedla herečka pro Aktálně.cz. „Přišlo to až s novým projektem,” dodala ještě, přičemž právě na premiéře nového seriálu účes ukázala.

Lidé ji nepoznávají

A změna to je opravdu velká. Dokonce tak, že ji dle jejích slov mnozí z jejích kolegů na první pohled ani nepoznali. V šoku byl i její manžel. „Nejvíc byl překvapený asi manžel. Stále mě miluje, ale těší se, až mi vlasy dorostou,” smála se Eva Josefíková.

Radost z nové vizáže herečky pak nemají ani její fanoušci. „Proč? V dlouhých jí to slušelo víc,” míní jedna z obdivovatelek Josefíkové. „Vůbec jí to nesluší,” přidala se další. „A já to říkám pořád, že krátké vlasy nesluší žádné ženě. Krásný příklad,” zaznělo ještě a v podobném duchu se nesla i celá řada ostatních reakcí.

Tajná svatba

Eva Josefíková se před půl rokem tajně vdala. Vzala si svého dlouholetého partnera, scenáristu Matěje Podzimka. S tím má také dceru, která dali jméno Lota. Dceru ovšem příznivci herečky prozatím neměli úplně příležitost vidět. Eva Josefíková si totiž hlídá své soukromí a navzdory tomu, že má vytvořený účet na Instagramu, přispívá na něj jen výjimečně. Posledním příspěvkem, který herečka zveřejnila, jsou několik měsíců staré fotky z její svatby.