Eva Josefíková o roli Barunky: Vlasta Chramostová se chovala jako moje babička

Zdroj: Profimedia

Před dvanácti lety ji náhodou objevil divadelní režisér Jan Antonín Pitínský v Hradišti pro roli Barunky do chystané inscenace Babička, která se měla hrát v Národním divadle. Původní Barunka nečekaně otěhotněla, tak dostala šanci mladá, krásná a úplně neznámá slečna, ze které se díky tomu stala hvězda.

Krásná a talentovaná herečka Eva Josefíková se narodila před dvaatřiceti lety v Uherském Hradišti. Po gymnáziu byla přijata na DAMU, kde vystudovala obor činoherní herectví.

Začínala v pohádkách jako Korunní princ nebo Princezna a půl království, ale vidět jste ji mohli i ve filmech jako jsou PIKO, Probudím se včera, Dívka za zrcadlem. Slavnou se stala také díky divácky oblíbeným seriálům. Objevila se totiž v Modrém kódu, Slunečné nebo seriálu Kosmo.

Na zkoušky Barunky měla Eva jen ty nejkrásnější vzpomínka. Nejen, že se hrálo v Národním divadle, kde byla do té doby kráska vždy jen jako divák, ale zahrála si po boku tolika bardů, že na to bude až do smrti vzpomínat. S největší úctou a láskou vzpomíná Josefíková na Vlastu Chramostovou, která si ji vzala pod svá křídla a chovala se k ní jako vlastní babička.

"Paní Chramostová byla velmi vstřícná a vtipná a moc si cením, že jsme se mohly setkat. Byla ke mně opravdu velice laskavá. Ale nebylo to výjimkou, všichni bardi z Národního divadla mě přijali s otevřenou náručí a byli velice vstřícní a pomáhali mi. Cítila jsem díky tomu, že nemám v zádech oči, které hledají chyby, ale naopak velkou oporu," prozradila pro denik.cz Josefíková.

Odmalička také Josefíková slýchávala, že je takovou malou kopií Libušky Šafránkové a je pravda, že svým vzhledem slavnou Popelku opravdu připomíná. Libuška byla také Evinou velkou múzou a moc ji mrzí, že se spolu nikdy na place nesetkaly, i když spolu hrají v jednom filmu.

"Bohužel jsme se nikdy nepotkaly a už se ani nepotkáme, je mi to moc líto. Objevily jsme se spolu v jednom filmu pana režiséra Menzela, ale na place jsme se nesetkaly. Pro mě paní Šafránková zůstane neskutečnou paní herečkou a velkým vzorem, ke kterému vzhlížím," svěřila se Eva.

Ani při studiích neměla Josífková žádné skandály, průšvihy či přešlapy. Jak sama prozrazuje, studentská léta prorecitovala a prozpívala. Jak sama řekla, byla vzornou žačkou. Jediné, co jí nešlo, byla chemie a fyzika, ale i tyto předměty zvládla díky hereckému talentu vždy uhrát alespoň na trojku.

Dnes je Josefíková maminkou. Loni v květnu se jí narodila dcera Lota. Většinu času s ní tráví v rodném Vlčnově, kde má kamarády ze školy a rodinu. Můžete na ni však narazit i v Praze, kde se připravuje na nové role.