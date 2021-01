Jak šel čas s Evou Jurinovou: Legendární hlasatelka z metra nemoc tajila

Lidé ji znali jako moderátorku, novinářku a každý den ji slýchali v pražském metru linky B, kde namluvila stanice. 3. ledna Eva Jurinová podlehla těžké nemoci. Kolegové se nijak netají tím, jak jsou z jejího odchodu v šoku. O její chorobě neměl nikdo ani tušení.

Se zákeřnou nemocí bojovala dlouho. Prý nosila paruku, aby to nikdo nepoznal. „Kdykoliv jsme se s Evou potkali, dodávala mi takový zvláštní klid a pohodu. Její velkou výhodou bylo to, že toto dokázala přenést i na diváky u televizních obrazovek,“ zavzpomínal pro Život ve hvězdách moderátor Karel Voříšek.

S láskou na ni bude vzpomínat i bývalý kolega Zbyněk Merunka. „Byli jsme v kontaktu. Ale nejhorší je, že poslední léta to myslím Eva záměrně tajila, že je jí skutečně hodně špatně,“ uvedl pro pořad Showtime bývalý kolega Zbyněk Merunka.

Byla opravdovou profesionálkou, vzpomínají kolegové

„Nejen já, i většina kolegů netušila, jak je na tom Eva mizerně. Je to pro mě naprostý, velký šok, ze kterého se budu dlouho vzpamatovávat. Naposledy jsem s ní mluvil na podzim,“ dodal.

Pavel Poulíček tvrdí, že to byla opravdová profesionálka. „Byla to velká detailistka. Zakládala si na všem, co říkala a jak to říkala. Měla schopnost oznamovat různé zprávy velice jednoduše a přirozeně,“ popisoval její um v práci Poulíček.

„Vždy jsme s kolegy s obdivem pozorovali i to, jak pečlivě dbala na svou vizáž. Když vysílala zprávy, měla vedle sebe neustále některou z maskérek. Ty průběžně kontrolovaly barvu rtěnky, účes a podobně. Spojovalo nás i to, že měla moc ráda sport, konkrétně fotbal,“ doplnil.

Manžel se ke smrti své ženy vyjádřil až po jejím pohřbu

V posledních letech se Jurinová věnovala práci s mladými televizními novináři, kterým radila, jak se před kamerou pohybovat, jak mluvit, dávat důraz, intonovat a správně dýchat. Pomáhala jim také zvládnout stres před kamerou.

„Říkali jsme si s Evou Perkausovou říkali, že bychom Evě zavolali a zeptali se, jak se má, co a jak… Chtěli jsme ji dokonce poprosit, zda bychom se mohli znovu vidět, aby nám pomohla s moderováním,“ svěřil se Roman Šebrle, který na CNN Prima News moderuje zprávy.

Manžel Jurinové se k její smrti dlouho nevyjadřoval. Nakonec se vyjádřil až po jejím pohřbu. „Všichni mě poslední dny bombardovali, proto jsem si vypnul telefon. Je to pro mě velmi těžké. Rozhodl jsem se zprávu oznámit přes rodinného přítele,“ vysvětlil Václav Jurina pro Blesk.