Tutlal manžel Jurinové její smrt? Mám na to svaté právo, tvrdí

O nemoci Evy Jurinové nevěděl skoro nikdo. Jen její rodina. Manžel Jurinové se dlouho po jejím odchodu nevyjadřoval.

„Věděl jsem, že některá média napíší, co nakonec opravdu napsala. Vymysleli si, že jsem hyena, protože jsem jedenáct dnů tajil smrt manželky. Mám ale přece svaté právo to tutlat. Tajil jsem to ale před nimi. Kdybych to řekl, jezdí tu kolem domu a otravují nám život,“ svěřil se Václav Jurina eXtra.cz.