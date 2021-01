Zemřela Eva Jurinová: Moderátorská hvězda a hlas metra B podlehla vážné nemoci.

Eva Jurinová se na vrcholu slávy v showbyznysu rozhodla odejít do úplně jiného odvětví. Motivací pro ni tehdy byl její nemocný otec.

"Když jsem odcházela z Novy, umíral mi tatínek. Ležel na Bulovce a jeho odchod, který nikdo nečekal, mě hodně sebral. Začala jsem se bát života, nemocničních prostředí, nemocí a všeho, co je kolem, a potřebovala jsem si na to prostředí rychle sáhnout, abych se nezbláznila. Proto jsem z mnoha nabídek volila právě tuto. Člověk by si měl sáhnout na to, čeho se bojí, a poprat se. Můj recept vyšel," řekla tehdy úspěšná televizní tvář.

Jurinová se pak stala tiskovou mluvčí motolské nemocnice, kde vydržela dlouhých 11 let.